Orbán János Dénes visszavásárlási szándékot jelentett be műveire, tisztázná az ügyet és a becsületét

Bejelentem műveim visszavásárlási szándékát a KMTG-től, és kezdeményezni fogom az eredeti állapotok helyreállítását – írta Orbán János Dénes csütörtöki nyílt levelében, amelyet Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszternek címzett. A Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. (KMTG) közleménye szerint Orbán János Dénes azt írta, hogy „a közérdek mellett nekem a legnagyobb érdekem, hogy tisztázzam ezt az ügyet és a becsületemet”.
Minden iratot a minisztérium rendelkezésére bocsátottunk, de a fentiek érdekében személyesen is állok rendelkezésre. Remélem, a visszavásárlás kezdeményezését jószándékom jeléül veszi, és sikerül az ügyet a lincshangulatból egy higgadt kivizsgálás regiszterébe emelni – fogalmazott Orbán János Dénes. A napokban derült ki, hogy Orbán János Dénes költőnek több mint 412 millió forintos szerzői jogdíjat ítélt meg az általa alapított és vezetett KMTG.
Tarr Zoltán, a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter csütörtöki Facebook-bejegyzésében erősítette meg, államtitkára, Nagy Ervin nem sokkal korábbi bejelentését arról, hogy feljelentést tesznek Orbán János Dénes műveinek ügyében. – Az 1,3 milliárd forint visszaszerzése után feljelentést tettünk különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettének gyanúja miatt azután, hogy kiderült: Orbán János Dénestől több, mint 400 millió forintért vásárolt jogdíjakat a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft., ahol Orbán János Dénes egyébként szakmai vezetőként dolgozott.Nagy Ervin feljelentést tesz Orbán János Dénes ügyébenTarr Zoltán válaszolt az Orbán János Dénes körüli botrányra, visszaszereztek 1,3 milliárd forintot
A szakemberek számítása szerint ez az üzlet nem érhette túlságosan meg a szervezetnek. Az ügyben ráadásul két esetben külön engedélyt is adott az Operettszínház a vásárlásra: a jogdíjak körüli üzleteléseket pedig nagyban segíthette, hogy a KMTG és az Operett ügyvezetője ebben az időben ugyanaz a személy volt. Több művel kapcsolatban az is felmerült, hogy több különböző állami forrásból hasonló céllal igényeltek rá támogatást, ezért a kivizsgálásokat folytatjuk. A múlt minden visszaélését feltárjuk, mert ez kell ahhoz, hogy a kultúra újra független, igazságos alapokra épüljön – olyanra, amit a magyar emberek érdemelnek – szögezte le Tarr Zoltán.Korszakos zseni is kevés ahhoz, hogy 412 millió forintos jogdíjat kapjon, nemhogy Orbán János DénesOrbán János Dénes: Aki azzal gyanúsít, hogy én kiutaltattam magamnak a szóban forgó összegeket, fogalma sincs az állami bürokrácia szigorárólTöbb mint 412 millió forint közpénzért vásárolta meg Orbán János Dénes szövegeit a maga Orbán János Dénes vezette tehetséggondozó