Orbán János Dénes visszavásárlási szándékot jelentett be műveire, tisztázná az ügyet és a becsületét

feljelentés;bejelentés;visszavásárlás;Orbán János Dénes;Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft.;Tarr Zoltán;

2026-07-16 17:57:00 CEST

A költő, aki több mint 412 millió forintos szerzői jogdíjat kapott az általa alapított és vezetett Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságtól, nyílt levélben üzent Tarr Zoltánnak.

Bejelentem műveim visszavásárlási szándékát a KMTG-től, és kezdeményezni fogom az eredeti állapotok helyreállítását – írta Orbán János Dénes csütörtöki nyílt levelében, amelyet Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszternek címzett. A Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. (KMTG) közleménye szerint Orbán János Dénes azt írta, hogy „a közérdek mellett nekem a legnagyobb érdekem, hogy tisztázzam ezt az ügyet és a becsületemet”.

Minden iratot a minisztérium rendelkezésére bocsátottunk, de a fentiek érdekében személyesen is állok rendelkezésre. Remélem, a visszavásárlás kezdeményezését jószándékom jeléül veszi, és sikerül az ügyet a lincshangulatból egy higgadt kivizsgálás regiszterébe emelni – fogalmazott Orbán János Dénes. A napokban derült ki, hogy Orbán János Dénes költőnek több mint 412 millió forintos szerzői jogdíjat ítélt meg az általa alapított és vezetett KMTG.

Tarr Zoltán, a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter csütörtöki Facebook-bejegyzésében erősítette meg, államtitkára, Nagy Ervin nem sokkal korábbi bejelentését arról, hogy feljelentést tesznek Orbán János Dénes műveinek ügyében. – Az 1,3 milliárd forint visszaszerzése után feljelentést tettünk különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettének gyanúja miatt azután, hogy kiderült: Orbán János Dénestől több, mint 400 millió forintért vásárolt jogdíjakat a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft., ahol Orbán János Dénes egyébként szakmai vezetőként dolgozott.

A szakemberek számítása szerint ez az üzlet nem érhette túlságosan meg a szervezetnek. Az ügyben ráadásul két esetben külön engedélyt is adott az Operettszínház a vásárlásra: a jogdíjak körüli üzleteléseket pedig nagyban segíthette, hogy a KMTG és az Operett ügyvezetője ebben az időben ugyanaz a személy volt. Több művel kapcsolatban az is felmerült, hogy több különböző állami forrásból hasonló céllal igényeltek rá támogatást, ezért a kivizsgálásokat folytatjuk. A múlt minden visszaélését feltárjuk, mert ez kell ahhoz, hogy a kultúra újra független, igazságos alapokra épüljön – olyanra, amit a magyar emberek érdemelnek – szögezte le Tarr Zoltán.