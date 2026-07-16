Harmincnapos fokozott közbiztonsági akciót rendeltek el Budapesten, KRÉTA- és Neptun-ügyben jön a feljelentés

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2026-07-16 16:40:00 CEST

Magyar Péter szerint Vitézy Dávid nevét arany betűkkel fogják írni, ha megvalósulnak a megcélzott fejlesztések. Eddig 965 olyan ember jelentkezett, aki már leszerelt, de újra valamelyik magyarországi rendvédelmi szerv tagja akar lenni. Minden egy helyen a csütörtöki kormányzati sajtótájékoztató bejelentéseiről.

A kormány vizsgálatot rendelt el a nyugat-magyarországi azbeszt-szennyezéssel kapcsolatban. A kormány úgy döntött, a szennyezéssel leginkább érintett területeken elrendeli a zúzott kő eltávolítását. A szennyeződés mindenhol az egészségügyi határérték alatt van, de a probléma olyan nagy területet érint, ami indokolja a beavatkozást - jelentette be kezdésként Szondi Vanda a Tisza-kormány csütörtöki sajtótájékoztatóján.

Szondi Vanda hangsúlyozta, az egészségügyi határértéket sehol nem haladja meg a szennyezés, Szombathely polgármesterével a Tisza-kormány egyeztetni fog. Magyar Péter ehhez később hozzáfűzte, az ügyben túl messzire nem jutottak eddig az osztrák-magyar közös munkacsoporttal, ezért új egyeztetést kezdeményez a kormány az osztrák partnerekkel - közölte a miniszterelnök.

Szondi Vanda beszámolt a szakképzési centrumok átszervezéséről is. Megszüntetik a kettős vezetést, egy integrált főigazgatói munkakör jön létre 2027. január 1-jével. 2026. szeptember 30-ig kiírják a pályázatot az új főigazgatók posztjára, amelyeken a jelenlegi vezetők is indulhatnak.

A kormány célja, hogy Magyarország olyan hely legyen, ahol a fogyatékossággal élőket minden helyzetben segítik. Ennek érdekében

a látás-, hallás-, vagy mozgássérült embereket segítő kutyák belterületen és közterületen is póráz nélkül vezethetőkké válnak.

Fogyasztóvédelem terén is született kormányzati döntés, Magyarország átülteti gyakorlatában a javításhoz való jog igényét, emellett része lesz az M-COM irányelv is. A cél, hogy a fogyasztók minél részletesebb tájékoztatást kapjanak a megvásárolt termékekről. Ezért az előírt tájékoztatás rendszerét kibővítik. Az irányelvet márciusban már át kellett volna ültetni a magyar jogba de ezt az Orbán-kormány elmulasztotta, ezt pótolja most a Magyar-kormány.

Szó esett a magyar filmiparról is, erről Szondi Vanda elmondta, eltörlik azt a korlátozást, amely arról szólt, hogy nem regisztrálhat akárhány projekt a Filmalaphoz támogatásra. A lépés plusz terhet nem jelent a költségvetésnek.

A Tisza-kormány beszáll az AI-ba

Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter a sajtótájékoztatón elmondta, szeretnék véget vetni annak, hogy Magyarország egyszerűen összeszerelő üzem benyomását kelti. Ennek érdekében

Magyarország csatlakozik az EU mesterségesintelligencia-programjához.

Ez azért szükséges, mert az AI a következő években dominálni fogja a gazdasági fejlődést, ezért ha nem invesztálunk ebbe, akkor a gazdaság valamennyi területén le fogunk maradni - mondta el a miniszter, hozzátéve, Magyarország az uniós projekthez való csatlakozással csökkenti a saját lemaradását is. A tapasztalatok jelentős megtérülést mutatnak Tanács Zoltán szerint. A feltételek kedvezőek,

egy hosszú távú konstrukcióban 500 millió eurót fog befektetni a Tisza-kormány.

A pénzzel be tudnak szállni az infrastrukturális fejlesztésekbe, s a magyar vállalatok számára olcsó hozzáférést tudnak majd biztosítani az AI-kapacitásokhoz, ezáltal sokkal hatékonyabbá tud válni a munka. Konkrétan arról van szó, hogy a Lengyelország által vezetett konzorciumhoz fog Magyarország csatlakozni. Magas megtérülésű, költséghatékony beruházás, amely a jövőnket is meghatározza, s ezáltal kevésbé fogunk függeni az amerikai és egyéb, nem EU-s technológiáktól - összegezte a gyakorlati hasznot Tanács Zoltán.

Tanács Zoltán szerint megbízható, önálló szuverén kommunikációs hálózatra van szükség, ezért csatlakoznak az IRIS műholdas konstrukcióhoz, amely lényegében „az európai Starlink” Tanács Zoltán szerint. A miniszter elmondta, erre azért is van szükség, mert a Starlink teljes mértékben Elon Muskon múlik, tehát, ha ő úgy dönt, hogy lekapcsolja, akkor nem lehet tenni ellene semmit. A projekt keretében az európai űrügynökség programjaiban is aktívan részt tud venni Magyarország - ismertette a tárcavezető, hozzátéve, az űripar szintén dinamikusan fejlődő iparág. Magyarországon ez ma még kicsi, de van benne fejlődési potenciál. Ez szintén a költséghatékonyság és a jövőállóság miatt fontos.

A „vizsgált szoftverek egyeduralma”, avagy feljelentés KRÉTA- és Neptun-ügyben

A miniszter beszélt a magyar kis- és középvállalkozások helyzetéről is. A kisvállalkozókat szerinte az Orbán-kormány cserben hagyta, elfelejtettek például arról gondoskodni, hogy az idei évre megkapják a vállalkozások a szükséges forrásaikat. Magyarország nagyon rosszul áll a vállalkozások digitális fejlettsége terén, ezen szeretne a kabinet segíteni. Az eddigi elszámolásokat a lehető legrövidebb időn belül ki fogják fizetni. A kormány mindenkit arra kér, hogy akinek van elszámolható projektje, az szeptember 30-ig nyújtsa be az elszámolását - mondta a tárcavezető.

Tanács Zoltán beszámolt a minisztériumához tartozó átvilágításokról is. Több, bűncselekmény gyanúját keltő esetet is feltártak, ezeket szerinte hónapokig lehet gyűjtögetni, de egy ügyben már eljutottak odáig, hogy továbbadják a hatóságoknak. A KRÉTA-, illetve Neptun-rendszerrel kapcsolatban beszélt, amelyek szerinte hasonló pályát futottak be, a versenytársak elkezdtek eltűnni, és nem feltétlenül azért, mert annyival jobbak lettek volna, mint a versenytársaik, hanem azért, mert olyan pályázati kiírások történtek, amelyek gyakorlatilag elvágták a lehetőségét annak, hogy mást használjanak. Több mint 100 milliárd forint ment ezekre a termékekre, s olyan mintázatok vannak, amelyek gyanúsak, ezért a Tisza-kormány feljelentést tett „a vizsgált szoftverek egyeduralma” miatt.

A szerződések számos esetben az állam számára is meglehetősen előnytelennek bizonyultak

- állapította meg Tanács Zoltán.

A miniszter szerint a versenyt gyakorlatilag megszüntették és mindezt titkos szerződésekkel tették. A mintázat a választás előtti hetekben-hónapokban felgyorsult, tízmilliárdokat költöttek el rájuk az utolsó hetekben is - jelezte. Magyar Péter két nevet fűzött hozzá ehhez a témához, Fauszt Zoltánét és Palkovics Lászlóét, mint akiknek az említett cégekhez közük van.

A miniszterelnök a sajtótájékoztatón emlékeztetett, hogy százéves a vasút, és annyival közlekedtek a vonatok, mint sok helyen most is, nagyjából 40-nel. A Fidesz jelen formájában nem fog tudni fennmaradni - jelentette ki Magyar Péter, szerinte ugyanis a párt a teljes széthullás küszöbén van.

A Tisza-kormány elindítja a Szent István Vidékfejlesztési Programot. Magyar Péter szerint voltak és vannak hangzatos programok, de ezek sokszor kimerültek a látszattevékenységben, a kabinet ezért most valódi fejlesztésbe fog és megnövelt mennyiségű anyagi támogatást oszt ki vidékre, a többi közt a kistelepülési közszolgáltatások fejlesztésére.

Egyeztetnek a településekkel

Egy átfogó egyeztetést kezdeményezett a Tisza-kormány több mint 2000 magyar településsel, a lakosságot is bevonva. Az ország különböző pontjain valószínűleg különböző programokra van szükség, ezért is egyeztetnek. Lesznek kísérleti projektek, amelynek tanulságait szintén beépítik a végső döntésbe – ismertette a miniszterelnök.

Egyelőre nem kívánja Vitézy Dávidot Baross Gáborhoz hasonlítani, de ha megvalósulnak azok a fejlesztések, amelyekről tárgyalt a kormány, akkor az ő nevét is aranybetűkkel fogják írni - jelentette ki a miniszterelnök. Több ezer milliárd forintos fejlesztésekről van szó, amelynek részét képezik pályarekonstrukciók, villamosítás, gördülőállomány-beszerzések, HÉV-szerelvény fejlesztések és tram-train vonalak kialakítása is. Mindez az uniós források segítségével lehetséges, Vitézy Dávid részletes tájékoztatást fog tartani ezekről - ígérte a kormányfő. A kormány prioritása a kötöttpályás közlekedés, hiszen ez a legkiszámíthatóbb, legkényelmesebb, legzöldebb közlekedési módszer - tette hozzá.

A Tisza-kormány elindított egy társadalmi párbeszédet a közösségi közlekedéssel kapcsolatban. A legsúlyosabb közlekedésbiztonsági problémák kezeléséről kérik ki a magyar társadalom véleményét. A cél, hogy érdemben csökkentsék a halálos, és súlyos sebesüléssel járó balesetek számát, mert Magyarországon még mindig több száz ember veszíti el az életét az utakon minden évben. A cél nem önmagában a büntetések növelése, hanem az, hogy hogy életeket mentsenek meg - magyarázta.

A miniszterelnök beszélt a kórházi klímákról is, amelyekre több mint hárommilliárd forint költségvetési forrást allokált a Tisza-kormány. Tizenegy helyszínen már befejeződtek a munkálatok, 11 helyszínen jelenleg is folyamatban van a csere és fejlesztés, 8 helyszínen műszaki tartalombővülés miatt egyeztetnek még az átadási időpontról és további 25 helyszínt emeltek be - ismertette Magyar Péter.

A budapesti közbiztonság romlásával kapcsolatban a miniszterelnök elmondta, rövid, közép és hosszútávú intézkedések szükségesek.

A közrendvédelmi szolgálatban több mint 20 százalékos a létszámhiány, hatalmas hiánnyal vette át a rendőrséget a Tisza-kormány

– jelezte. Pósfai Gábor belügyminiszter 30 napos fokozott közbiztonsági akció végrehajtását rendelte el, a rendőrség és a polgárőrség bevonásával. Fő célpont lesz a Rákosrendező térsége és a frekventált szórakozóhelyek. A tapasztalatok alapján megállapítható, hogy a problémák egyébként nem kizárólag közrendvédelmiek, hanem hajléktalansággal és droghasználattal is összefügg, ezért több fronton igyekeznek kezelni a problémát – ígérte a miniszterelnök.

A közterületi rendőri jelenlét rövidtávú növelése érdekében indokolt a túlszolgálat célzott alkalmazása. A drogmentes Magyarország program forrásait a rendőrség rendelkezésére bocsátják, hogy fizetni tudják a túlórákat - mondta a kormányfő, hozzátéve, a Belügyminisztérium a meglévő állam megtartására, a korábban leszerelt rendőrök visszaszerelésére és új emberek pályára való bevonzására is nagy hangsúlyt fektet. Növelni szeretnék a rendőri hivatás vonzerejét. A rendvédelmi szervekhez eddig 965 újrafelszerelési kérelem érkezett. A végrehajtó állomány megerősítése érdekében új foglalkoztatottsági forma is lesz, folyik az adminisztratív terhek mérséklése, a közterületi állomány mértékének növelését szeretnék elérni - mondta Magyar Péter.