Jevhen Hmarát, az Ukrán Biztonsági Szolgálat megbízott vezetőjét jelöli új védelmi miniszternek Volodimir Zelenszkij

Ukrajna;kormányváltás;belpolitikai válság;SZBU;megbízás;Ukrán Biztonsági Szolgálat;Volodimir Zelenszkij;Mihajlo Fedorov;

2026-07-17 11:14:00 CEST

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Jevhen Hmarát, az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) eddigi megbízott vezetőjét bízta meg a védelmi minisztérium vezetésével, a tárca éléről sikeres reformjai ellenére menesztett Mihajlo Fedorov helyére.

Jevhen Hmarát, az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) eddigi megbízott vezetőjét bízta meg a védelmi minisztérium vezetésével Voldimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtök este, Hmarának a nagy hatótávolságú csapásmérő műveletek és a Alfa különleges műveleti központ vezetésében szerzett tapasztalataira hivatkozva. Zelenszkij hamarosan parlamenti jóváhagyást kér az állandó posztra.

A lépésre azután került sor, hogy Mihajlo Fedorov előző napi menesztése a védelmi tárca éléről tüntetéseket és széles körű nyilvános felháborodást váltott ki, és ország-világ számára láthatóvá tette a reformokat sürgető Fedorov kibékíthetetlen ellentétét Olekszandr Szirszkij főparancsnokkal.

Megfigyelők nem tartják kizártnak, hogy Julija Szviridenko kormányának múlt vasárnap bejelentett leváltását éppen ennek az ellentétnek a felszámolása motiválta.

Néhány elemző megkérdőjelezte Hmara azonnali miniszteri megbízásának jogszerűségét, mivel a védelmi tárcát az ukrán törvények értelmében csak civil politikus vezetheti, így Hmarának először le kell szerelnie az SZBU-tól, s az elnök csak azután kérheti a parlament jóváhagyását a kinevezéshez.

A jelölésről szóló nyilatkozatában Zelenszkij azt írta, hogy Hmarával megvitatta az orosz célpontok elleni nagy hatótávolságú csapások végrehajtását és a hadsereg jobb felszerelésének szükségességét. „Fontos, hogy legyen egy stratégiai vízió arról, hogyan folytathatja Ukrajna az aktív fellépést függetlenségünk védelme és Oroszország diplomáciai útra kényszerítése érdekében” – írta a Facebookon.

Nyilvánvalóan a védelmi tárcánál és a hadsereg ellátása terén Fedorov által kezdett, Ukrajnának alig fél év alatt jelentős katonai sikereket sikereket hozó reformokra utalva, az elnök hangsúlyozta, hogy Ukrajna tovább folytatja jelenlegi programjait, amelyek célja a fegyveres erők fejlesztése és megerősítése. Zelenszkij elmondása szerint ez magában foglalja a harci brigádok közvetlen finanszírozását, a személyi állománynak az egységek közötti igazságosabb elosztását, valamint a Nemzeti Gárda maximális drónellátását, és a nemzetközi partnerekkel már megkötött megállapodások gyors végrehajtását.

Hmara megbízása előtt néhány órával az ukrán elnök még arról beszélt, hogy Ihor Klimenko eddigi megbízott belügyminisztert jelöli Fedorov helyére,

és kijelentette, hogy Klimenkót azért tartja jó választásnak, mert szerinte véget vethet az ukrán városok utcáin tapasztalható úgynevezett „buszifikációnak”. Ezzel arra a helyzetre utalt, hogy a mozgósításért jelenleg egyedül felelős szárazföldi erők Területi Hadkiegészítő Központok és a rendőrség emberei az utcán erőszakkal tartóztatják fel a hadköteles korú férfiakat, és mikrobuszokba kényszerítve hurcolják el őket a parancsnokságokra.

Hmarát, aki arról közismert, hogy ő vezette a Kígyó-sziget felszabadítására irányuló műveletet, Fedorovhoz hasonlóan idén januárban nevezte ki az elnök az SZBU élére, miután elődje, Vaszil Maliuk lemondott, hogy az Oroszország elleni műveletekre összpontosíthasson. Az utódlási szabályok értelmében Hmara utódja most eddigi első helyettese, Olekszandr Poklad lehet, akinek a renoméja azonban a Kyiv Independent szerint vitatott.

A Korrupcióellenes Akcióközpont nevű civil szervezet és más aktivisták azzal vádolták Pokladot – írta a hírportál –, hogy politikai vádakat gyártott, s hogy ő vezette a Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) elleni 2025-ös támadást, amelyet követően Volodimir Zelenszkij elnök tavaly júliusban aláírt egy törvényt a két kulcsfontosságú korrupcióellenes ügynökség (NABU és SAPO) tevékenységének korlátozására. A lépés hasonló, országos tiltakozásokat váltott ki, mint a héten Fedorov menesztése, de a tüntetések akkor Zelenszkij teljes meghátrálásához, és a két ügynökség jogköreinek megerősítéséhez vezettek.