korrupció;Ukrajna;tüntetések;leváltás;védelmi miniszter;kormányváltás;Mihajlo Fedorov;

A kijevi tüntetésre az emberek olyan transzparensekkel érkeztek, minthogy „Ne nyúlj ahhoz, ami működik", "El a kezekkel Fjodorovtól", és egyebek közt azt skandálták: "Hozd vissza Fjodorovot"

Tüntetések voltak Kijevben és más ukrán városokban Mihailo Fedorov védelmi miniszter leváltása ellen

Tüntetések zajlottak Kijevben és más ukrán városokban csütörtök reggeltől Mihajlo Fedorov védelmi miniszter támogatására, miután Fedorov előző este bejelentette lemondását a Zelenszkij elnök által kezdeményezett kormányváltással összefüggésben.

Az ukrán fővárosban, a kormány épületétől nem messze lévő Ivan Franko téren több száz tiltakozó gyűlt össze. A Szuszpilne hírportál és az Ukrajinszka Pravda beszámolói szerint a demonstrációt Dmitro Kozjatyinszkij veterán, volt frontorvos jelentette be. Az emberek transzparensekkel érkeztek – olyan jelszavakkal, minthogy „Ne nyúlj ahhoz, ami működik”, „El a kezekkel Fedorovtól”, és egyebek közt azt skandálták: „Hozd vissza Fedorovot”, „Szégyen”, „Szirszkij (a fegyveres erők főparancsnoka) mondjon le” és „Ukrajnának szüksége van Fedorovra”.

Megmozdulások kezdődtek Ivano-Frankivszkban, Vinnyicjában, Luckban, Hmelnyickijben, Lvivben, Ungváron, Dnyipróban, Ternopilban és Odesszában is.

Hasonló tiltakozások legutóbb (első ízben az orosz átfogó invázió kezdete óta) tavaly július 22-én robbantak ki, miután Volodimir Zelenszkij aláírt egy törvényt a két kulcsfontosságú korrupcióellenes ügynökség (NABU és SAPO) tevékenységének korlátozására, lehetővé téve, hogy a kormány beavatkozását a nagy horderejű ügyekbe.

A tüntetések akkor Zelenszkij teljes meghátrálásához, és a két ügynökség jogköreinek megerősítéséhez vezettek.

Benyújtotta lemondását tegnap az ukrán légierő helyettes parancsnoka, Pavlo Jelizarov is, döntését közvetlenül a miniszter elbocsátásához kötve: „Sajnos a háború ötödik évében beadtam a lemondásomat az ukrán fegyveres erőktől. Úgy vélem, hogy Mihajlo Fedorov elbocsátása súlyos csapást jelent az ország védelmi képességére. Dicsőség Ukrajnának!” – írta. (Jelizarovot Fedorov nevezte ki a posztjára, miután januárban elfoglalta miniszteri székét.)

A fejlemények közvetlenül összefüggenek az alig egy éve hivatalban volt Julija Szviridenko miniszterelnök kormányának leváltásával, amelyet Volodimir Zelenszkij elnök kezdeményezett vasárnap, azzal az indoklással, hogy Ukrajnának új politikai stratégiát kell követnie. A védelmi miniszter menesztését hivatalosan még nem jelentették be, de az világossá vált, hogy az elnök Ihor Klimenko eddigi megbízott belügyminisztert jelöli a posztjára, és Fedorov maga is megerősítette távozását. A közösségi médiában azt írta: „Nagy megtiszteltetés volt az ukrán népet védelmi miniszterként szolgálni.”

Bár egyelőre nem világos, hogy Zelenszkij miért szánta el magát a kormányváltásra, az ukrán parlament, a Verhovna Rada kormánypárti többsége szerdán elfogadta Szviridenko lemondását, és az elnök Nép Szolgája pártjának frakciója csütörtökön már meghallgatta a Szviridenko helyére kiszemelt Szerhij Koreckijt, a Naftohaz állami óriásvállalat eddigi vezérigazgatóját.

A 35 éves Fedorov – aki állítólag az elnöki csapatban kap majd új megbízatást – tegnap összefoglalta hat hónapos védelmi miniszteri pályafutását. Azt ígérte, hogy folytatja küldetését, amelynek célja Oroszország legyőzése „aszimmetrikus megoldásokkal, az innováció sebességével és a szervezettség erejével”.

Korábbi megszólalók arra mutattak rá, hogy a védelmi miniszter támadások célpontjává vált egyebek közt az ukrán hadiipar magát háttérbe szorítva érző szereplői részéről, miután feltárta a minisztériumon belüli állítólagos korrupciós gyakorlatokat, a beszerzések jelentős túlárazását.

Volodimir Zelenszkij váratlanul menesztette az alig egy éve hivatalban lévő Julija Szviridenko miniszterelnököt. Bár az államfő rögtön felvázolta a váltáshoz fűzött elképzeléseit, ukrán elemzők többirányú politikai játszmát sejtenek a háttérben.