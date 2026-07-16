Tüntetések voltak Kijevben és más ukrán városokban Mihailo Fedorov védelmi miniszter leváltása ellen

korrupció;Ukrajna;tüntetések;leváltás;védelmi miniszter;kormányváltás;Mihajlo Fedorov;

2026-07-16 12:51:00 CEST

Tüntetések zajlottak Kijevben és más ukrán városokban csütörtök reggeltől Mihajlo Fedorov védelmi miniszter támogatására, miután Fedorov előző este bejelentette lemondását a Zelenszkij elnök által kezdeményezett kormányváltással összefüggésben.

Az ukrán fővárosban, a kormány épületétől nem messze lévő Ivan Franko téren több száz tiltakozó gyűlt össze. A Szuszpilne hírportál és az Ukrajinszka Pravda beszámolói szerint a demonstrációt Dmitro Kozjatyinszkij veterán, volt frontorvos jelentette be. Az emberek transzparensekkel érkeztek – olyan jelszavakkal, minthogy „Ne nyúlj ahhoz, ami működik”, „El a kezekkel Fedorovtól”, és egyebek közt azt skandálták: „Hozd vissza Fedorovot”, „Szégyen”, „Szirszkij (a fegyveres erők főparancsnoka) mondjon le” és „Ukrajnának szüksége van Fedorovra”.

Megmozdulások kezdődtek Ivano-Frankivszkban, Vinnyicjában, Luckban, Hmelnyickijben, Lvivben, Ungváron, Dnyipróban, Ternopilban és Odesszában is.

Hasonló tiltakozások legutóbb (első ízben az orosz átfogó invázió kezdete óta) tavaly július 22-én robbantak ki, miután Volodimir Zelenszkij aláírt egy törvényt a két kulcsfontosságú korrupcióellenes ügynökség (NABU és SAPO) tevékenységének korlátozására, lehetővé téve, hogy a kormány beavatkozását a nagy horderejű ügyekbe.

A tüntetések akkor Zelenszkij teljes meghátrálásához, és a két ügynökség jogköreinek megerősítéséhez vezettek.

Benyújtotta lemondását tegnap az ukrán légierő helyettes parancsnoka, Pavlo Jelizarov is, döntését közvetlenül a miniszter elbocsátásához kötve: „Sajnos a háború ötödik évében beadtam a lemondásomat az ukrán fegyveres erőktől. Úgy vélem, hogy Mihajlo Fedorov elbocsátása súlyos csapást jelent az ország védelmi képességére. Dicsőség Ukrajnának!” – írta. (Jelizarovot Fedorov nevezte ki a posztjára, miután januárban elfoglalta miniszteri székét.)

A fejlemények közvetlenül összefüggenek az alig egy éve hivatalban volt Julija Szviridenko miniszterelnök kormányának leváltásával, amelyet Volodimir Zelenszkij elnök kezdeményezett vasárnap, azzal az indoklással, hogy Ukrajnának új politikai stratégiát kell követnie. A védelmi miniszter menesztését hivatalosan még nem jelentették be, de az világossá vált, hogy az elnök Ihor Klimenko eddigi megbízott belügyminisztert jelöli a posztjára, és Fedorov maga is megerősítette távozását. A közösségi médiában azt írta: „Nagy megtiszteltetés volt az ukrán népet védelmi miniszterként szolgálni.”

Bár egyelőre nem világos, hogy Zelenszkij miért szánta el magát a kormányváltásra, az ukrán parlament, a Verhovna Rada kormánypárti többsége szerdán elfogadta Szviridenko lemondását, és az elnök Nép Szolgája pártjának frakciója csütörtökön már meghallgatta a Szviridenko helyére kiszemelt Szerhij Koreckijt, a Naftohaz állami óriásvállalat eddigi vezérigazgatóját.

A 35 éves Fedorov – aki állítólag az elnöki csapatban kap majd új megbízatást – tegnap összefoglalta hat hónapos védelmi miniszteri pályafutását. Azt ígérte, hogy folytatja küldetését, amelynek célja Oroszország legyőzése „aszimmetrikus megoldásokkal, az innováció sebességével és a szervezettség erejével”.

Korábbi megszólalók arra mutattak rá, hogy a védelmi miniszter támadások célpontjává vált egyebek közt az ukrán hadiipar magát háttérbe szorítva érző szereplői részéről, miután feltárta a minisztériumon belüli állítólagos korrupciós gyakorlatokat, a beszerzések jelentős túlárazását.