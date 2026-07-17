387 millió forintba került a magyar adófizetőknek Sulyok Tamás 33 külföldi útja

köztársasági elnök;Sándor-palota;külföldi út;Sulyok Tamás;

2026-07-17 10:49:00 CEST

Az elmúlt két év legköltségesebb útja a 2024-es párizsi olimpia idejére időzített látogatás volt francia fővárosba, amire több mint 228 millió forint ment el.

Összesen 387 millió forintba került a magyar államnak – értsd: a magyar adófizetőknek – Sulyok Tamás 33 hivatalos külföldi útja 2024 márciusa és 2025 év vége között – közölte a Sándor-palota a HVG közérdekű adatigénylésére.

A lap felidézte, a köztársasági elnök külföldi útjainak költségei először a 2024-es párizsi olimpia miatt kerültek reflektorfénybe. A francia fővárosban a világverseny miatt különösen frekventált időszakban, kíséretével együtt több mint 228 millió forintot kellett fizetnie a magyar adófizetőknek a szállásért, mindezt úgy, hogy Sulyok Tamás a 18 éjszakát kitevő időszak nagy részét nem is Franciaországban töltötte, így a 15 kibérelt szobát sem használták végig.

Azt azonban érdemes megjegyezni, hogy a két év legköltségesebb államfői kiküldetésének számító párizsi utat nem Sulyok kabinetje tervezte el, sőt a külügy tájékoztatása szerint a költségek zömét sem az ő hivatali ideje alatt rendezték. Az utazási költségekkel együtt bő 231,6 millió forintos párizsi utat még Novák Katalin számára szervezték le.

Sulyok Tamás második a legdrágább elnöki útja 2025 májusában kerített sort, amikor a köztársasági elnök Japánba ment 9 napra. Ez valamivel több, mint 39 millióba került szállással, 8,8 millió forint utazási költséggel és 1,3 millió forint egyéb kiadással együtt. A másik végpontot Sulyok Tamás tavaly novemberi egynapos horvátországi útja jelenti, amely a külügy szempontjából egyáltalán nem járt költségekkel.

A hivatalos utak legnagyobb külügyi költségelemét a szállás képezte, amire még úgy is bő 323 millió forint ment el a szűk két év alatt, hogy a 33-ból 7 elnöki út egyáltalán nem járt szállásköltséggel. Ezzel szemben magára a közlekedésre mindössze 56 millió forintot kellett fordítani 27 tételben, „egyéb kiadások” pedig 19 út során merültek fel, összesen 8 millió forint értékben. Szintén befolyásolhatta a költségeket, hogy hányan tartottak az államfővel, aki a 33-ból 19 útjára feleségével együtt utazott, átlagosan pedig 18-an kísérték – írja a lap.