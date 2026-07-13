Ezek Orbán első külföldi útjainak állomásai

Varsóba, majd Berlinbe vezetnek Orbán Viktor miniszterelnöknek az újbóli választási győzelmét követő első külföldi látogatásai: a kormányfő a tervek szerint jövő hétfőn utazik Lengyelországba, május 8-án, csütörtökön pedig a német fővárosba, ahol tárgyal Angela Merkel kancellárral - közölte Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóiroda vezetője hétfőn az MTI-vel.