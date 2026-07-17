rágalmazás;Rogán Antal;Szőlő utca;

Rogán Antal visszalépett, nem erőlteti a Szőlő utcai ügyben indított rágalmazási pert

Vélhetően azért döntött így, mert meg kellene jelennie a bíróságon. 

Rogán Antal nem kívánja magánvádlóként folytatni a Káncz Csaba újságíró ellen rágalmazás miatt indított eljárást - közölte pénteki Facebook-bejegyzésében a Hadházy Ákoshoz kötődő Tisztességes és Igazságos Társadalomért Alapítvány. A szervezet azt írta, hogy ez a bírósági iratokból derül ki.

Káncz Csabánál tavaly szeptemberben házkutatást tartottak, lefoglalták a telefonját és a számítógépét, majd rabosították és órákon át őrizetben tartották. Az eljárás alapja az alapítvány szerint egy olyan bejegyzése volt, amelyben azt írta: tudomása szerint Semjén Zsolt és Rogán Antal is érintett a Szőlő utcai nevelőintézet vezetője által létrehozott prostitúciós hálózat ügyében.

A posztban hangsúlyozták, hogy nem tudják, helytállóak-e az újságíró által közölt információk. Álláspontja szerint ugyanakkor az eljárás szándékosan eltúlzott volt, és a politikailag nemkívánatos szereplők megfélemlítéséről, valamint a szólásszabadság durva korlátozásáról szólt. Kitérnek arra is, hogy a rágalmazás magánvádra üldözendő bűncselekmény, ezért annak kell elindítania az eljárást és bizonyítania a bűncselekményt, aki úgy érzi, sérelem érte. Az alapítvány szerint ehhez képest a hatóságok fegyveresen vonultak ki Káncz Csaba lakására, miközben Rogán Antalnak és Semjén Zsoltnak polgári perben is lehetősége lett volna elégtételt kérni.

A Tisztességes és Igazságos Társadalomért Alapítvány jelezte, azért vállalták Káncz Csaba védelmének támogatását, mert az eljárás egyértelműen a politikailag nemkívánatos elemek megfélemlítéséről és a szólásszabadság durva korlátozásáról szólt, teljesen fölösleges volt fegyveres rendőröket küldeni emiatt az újságíróra.

Elégedetlen fideszes politikusok és polgármesterek már több olyan összejövetelt is tartottak, ahol téma volt egy új párt megalapítása – értesültünk párton belüli forrásokból. A renegátok egyelőre kivárnak.