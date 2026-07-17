Rogán Antal visszalépett, nem erőlteti a Szőlő utcai ügyben indított rágalmazási pert

rágalmazás;Rogán Antal;Szőlő utca;

2026-07-17 12:17:00 CEST

Vélhetően azért döntött így, mert meg kellene jelennie a bíróságon.

Rogán Antal nem kívánja magánvádlóként folytatni a Káncz Csaba újságíró ellen rágalmazás miatt indított eljárást - közölte pénteki Facebook-bejegyzésében a Hadházy Ákoshoz kötődő Tisztességes és Igazságos Társadalomért Alapítvány. A szervezet azt írta, hogy ez a bírósági iratokból derül ki.

Káncz Csabánál tavaly szeptemberben házkutatást tartottak, lefoglalták a telefonját és a számítógépét, majd rabosították és órákon át őrizetben tartották. Az eljárás alapja az alapítvány szerint egy olyan bejegyzése volt, amelyben azt írta: tudomása szerint Semjén Zsolt és Rogán Antal is érintett a Szőlő utcai nevelőintézet vezetője által létrehozott prostitúciós hálózat ügyében.

A posztban hangsúlyozták, hogy nem tudják, helytállóak-e az újságíró által közölt információk. Álláspontja szerint ugyanakkor az eljárás szándékosan eltúlzott volt, és a politikailag nemkívánatos szereplők megfélemlítéséről, valamint a szólásszabadság durva korlátozásáról szólt. Kitérnek arra is, hogy a rágalmazás magánvádra üldözendő bűncselekmény, ezért annak kell elindítania az eljárást és bizonyítania a bűncselekményt, aki úgy érzi, sérelem érte. Az alapítvány szerint ehhez képest a hatóságok fegyveresen vonultak ki Káncz Csaba lakására, miközben Rogán Antalnak és Semjén Zsoltnak polgári perben is lehetősége lett volna elégtételt kérni.

A Tisztességes és Igazságos Társadalomért Alapítvány jelezte, azért vállalták Káncz Csaba védelmének támogatását, mert az eljárás egyértelműen a politikailag nemkívánatos elemek megfélemlítéséről és a szólásszabadság durva korlátozásáról szólt, teljesen fölösleges volt fegyveres rendőröket küldeni emiatt az újságíróra.