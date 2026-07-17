Lőrincz Tamás a Magyar Birkózók Szövetségének új elnöke

elnökválasztás;Lőrincz Tamás;Németh Szilárd;Magyar Birkózószövetség;

2026-07-17 16:00:00 CEST

A 39 éves sportvezető sportolói karrierjét a tokiói játékokon a kötöttfogásúak 77 kilogrammos súlycsoportjában szerzett aranyéremmel zárta, az elmúlt években pedig a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia (KIMBA) szakmai igazgatója volt. Lőrincz a fideszes Németh Szilárdot váltja, aki május 29-én mondott le tisztségéről.

Lőrincz Tamást választották meg pénteken a Magyar Birkózók Szövetségének (MBSZ) elnökévé. Az olimpiai és világbajnok, négyszeres Európa-bajnoki aranyérmes korábbi klasszis birkózó a rendkívüli tisztújító közgyűlésen egyedüli jelölt volt a posztra, miután csak ő tudta megszerezni a szükséges számú ajánlást az induláshoz. A tagok egyhangúlag adták meg a bizalmat Lőrincznek, akinek a mandátuma öt évre szól. A 89 tagszervezetből 63 jelent meg.

Lőrincz Tamás az MBSZ-t 2015 óta irányító Németh Szilárdot váltja, aki május 29-én mondott le és az elnöki feladatokat június 30-ig látta el. Németh Szilárdot a közgyűlésen a szövetség tiszteletbeli elnökének választották. Alapszabály-módosításról is döntöttek a tagszervezetek, mivel Lőrincz Tamás már a jelölőlistára való felvétele után jelezte, hogy főállásban szeretné betölteni az elnöki pozíciót, az alapszabály viszont eddig társadalmi munkában szabályozta az elnöki szerepvállalást.

„Szerencsére nem a nulláról kell kezdeni, de időnk sem lenne rá, hiszen egy olimpiai ciklus közepén járunk”

- jelentette ki Lőrincz Tamás, aki elsősorban a szakosztályok és a válogatottak működéséhez szükséges stabilitást és kiszámíthatóságot szeretné biztosítani, emellett az akadémiai program folytatása és régiós bázisok kialakítása is a tervei között szerepel.

A 39 éves sportvezető sportolói karrierjét a tokiói játékokon a kötöttfogásúak 77 kilogrammos súlycsoportjában szerzett aranyéremmel zárta, az elmúlt években pedig a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia (KIMBA) szakmai igazgatója volt. Ebből a pozícióból összeférhetetlenség miatt távoznia kell.

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