Tíz eddig kiadatlan David Bowie-felvétel jelenik meg szeptemberben

zene;lemez;David Bowie;

2026-07-17 15:47:00 CEST

A David Bowie pályakezdésének idején készült felvételek szeptemberben jelennek meg, ám egy dalt már közzétettek a streamingplatformokon.

David Bowie: The Shel Talmy Recordings címmel tíz eddig kiadatlan David Bowie-felvétel jelenik meg szeptember 18-án – adta hírül a BBC. A dalok még abból az időszakból származnak, amikor az énekes Davie Jones néven szerepelt, és Shel Talmy producerrel dolgozott együtt.

A válogatás a kiadó szerint Bowie korai éveinek eddigi legteljesebb hangdokumentuma. A felvételeken közreműködik Jimmy Page gitáros – aki később a Led Zeppelin alapítója lett –, valamint Nicky Hopkins zongorista is, aki többek között a Beatles, a The Who és a Rolling Stones lemezein is játszott.

Az album beharangozójaként már elérhetővé tették az I Want Your Love című dalt a streamingplatformokon. A most először megjelenő felvételek között szerepel a Cupid, a Leave Her to Me, a You Gotta Tell Her, a Certain Woman, a Today, az I Live in Dreams és az I Do Believe I Love You is. A gyűjteményre korábban már kiadott kislemezek, például a Can't Help Thinking About Me, a Do Anything You Say, a You've Got A Habit Of Leaving és a Baby Loves That Way is felkerülnek.

Shel Talmy 1964 végén szerződtette Bowie akkori zenekarát, a Manish Boyst, ám az énekes hamarosan már a Davie Jones & The Lower Third formációval folytatta pályáját. A következő évben változtatta művésznevét David Bowie-ra, hogy elkerülje az összetévesztést a Monkees együttes Davy Jones nevű tagjával.

Bowie 1969-ben a Space Oddity című dallal ért el nemzetközi áttörést, majd 1972-ben megalkotta Ziggy Stardust figuráját, és a könnyűzene egyik legnagyobb hatású előadójává vált.