Kirk kapitány metálra vált: a 95 éves William Shatner új albummal készül

zene;Star Trek;William Shatner;

2026-07-17 20:24:00 CEST

A Star Trek James T. Kirk kapitányaként világhírűvé vált, majd 2021-ben a Blue Origin űrhajójával a világűrt is megjárt, 95 éves William Shatner heavy metal koncertet ad új zenekarával, a The *uckersszel.

A 95 éves William Shatner heavy metal koncertet ad új zenekarával, a The *uckersszel. A kanadai színész az Instagramon jelentette be, hogy szeptember 20-án lépnek fel egy chicagói zenei fesztiválon.

Shatner egy bőrdzsekiben, gitárral pózoló fotó mellé azt írta: „Ez az az esemény, amiről még az unokáidnak is mesélni fogsz.”

A fesztiválon olyan előadók mellett szerepel majd, mint Alanis Morissette, Morrissey, Iggy Pop és Patti Smith. A szervezők szerint a koncerten ízelítőt ad készülő heavy metal albumából is. A zenekar további tagjai két gitárosból, egy basszusgitárosból és egy dobosból állnak.

Shatner nemcsak a Star Trek James T. Kirk kapitányaként vált világhírűvé, hanem 2021-ben járt az űrben is: Jeff Bezos Blue Origin vállalatának New Shepard űrhajójával egy szuborbitális repülésen vett részt.

A 90 éves Shatner ezzel akkor a legidősebb ember lett, aki eljutott a világűrbe. A repülés mintegy 10 percig tartott, és a Kármán-vonal fölé emelkedett, amelyet a világűr nemzetközileg elfogadott határának tekintenek.