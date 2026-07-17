zene;Star Trek;William Shatner;

Kirk kapitány metálra vált: a 95 éves William Shatner új albummal készül

A Star Trek James T. Kirk kapitányaként világhírűvé vált, majd 2021-ben a Blue Origin űrhajójával a világűrt is megjárt, 95 éves William Shatner heavy metal koncertet ad új zenekarával, a The *uckersszel.

A 95 éves William Shatner heavy metal koncertet ad új zenekarával, a The *uckersszel. A kanadai színész az Instagramon jelentette be, hogy szeptember 20-án lépnek fel egy chicagói zenei fesztiválon.

Shatner egy bőrdzsekiben, gitárral pózoló fotó mellé azt írta: „Ez az az esemény, amiről még az unokáidnak is mesélni fogsz.”

A fesztiválon olyan előadók mellett szerepel majd, mint Alanis Morissette, Morrissey, Iggy Pop és Patti Smith. A szervezők szerint a koncerten ízelítőt ad készülő heavy metal albumából is. A zenekar további tagjai két gitárosból, egy basszusgitárosból és egy dobosból állnak.

Shatner nemcsak a Star Trek James T. Kirk kapitányaként vált világhírűvé, hanem 2021-ben járt az űrben is: Jeff Bezos Blue Origin vállalatának New Shepard űrhajójával egy szuborbitális repülésen vett részt.

A 90 éves Shatner ezzel akkor a legidősebb ember lett, aki eljutott a világűrbe. A repülés mintegy 10 percig tartott, és a Kármán-vonal fölé emelkedett, amelyet a világűr nemzetközileg elfogadott határának tekintenek. 

Nem egyszerűen Homérosz eposzát vitte filmre Christopher Nolan. Az Odüsszeia egyszerre háborús látomás, emberi dráma és technikai bravúr, amely ismét emlékeztet rá, miért érdemes moziban filmet nézni.