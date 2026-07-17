Szoboszlai Dominik 2031-ig meghosszabbította szerződését a Liverpoollal

Liverpool;szerződéshosszabbítás;Szoboszlai Dominik;

2026-07-17 17:17:00 CEST

A magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya 2028-ban lejáró szerződését hosszabbítottam meg az angol labdarúgó-bajnokságban legutóbb ötödik helyezett Liverpool FC-vel.

A Liverpool labdarúgócsapata pénteken délután közölte, hogy a 25 éves középpályás hosszú távú megállapodást írt alá, de azt nem árulta el, hogy új szerződése pontosan meddig szól. A Szoboszlait képviselő EM Sports Consulting Facebook-oldalán 2031-ig tartó megállapodásról számolt be.

Az olasz transzferguru, Fabrizio Romano szerint ezzel a megállapodással Szoboszlai a Liverpool legjobban fizetett játékosai közé kerül és sajtóinformációk alapján csapatkapitány-helyettessé is léphet elő.

„A mostani szerződésével Dominik olyan polcra került, amelyet az elmúlt három idényben nyújtott elképesztő teljesítményével maximálisan kiérdemelt

– jelentette ki Esterházy Mátyás, a középpályás menedzsere.

„A tény, hogy a klubja ennyire ragaszkodott hozzá, egyértelműen megerősíti, hogy Dominik számára a világ legszűkebb elitje nem átjáróház, hanem meghatározó, stabil tagja ennek a szűk körű társaságnak. Nyilván azért marad Liverpoolban, mert abszolút elkötelezettek vagyunk a klub szellemisége és filozófiája iránt, és hiszünk abban, hogy a közös jövő még az elmúlt három évnél is sikeresebb lehet - tette hozzá.

„A családjával remekül érzik magukat Angliában, Dominik imádja a klubot, a várost, a szurkolókat, és bízunk benne, hogy a következő években a lehető legtöbb trófeát hódítja majd el a csapattal.

Az utóbbi hónapokban több spekuláció is napvilágot látott a jövőjével kapcsolatban, de a mostani bejelentés egyértelművé tette, hogy mi járt a fejében, és hogy mindvégig hol képzelte el a jövőjét.”

A magyar válogatott csapatkapitánya három éve igazolt a Liverpoolhoz, amellyel tavaly megnyerte a Premier League-et, az elmúlt három évben pedig az egyik legmeghatározóbb játékos és a szurkolók nagy kedvence lett a csapatnál. A későbbi bajnok Arsenalnak szabadrúgásból lőtt gólját az előző idény legszebbjének választották a klub drukkerei, sőt Szoboszlai lett a 2025/26-os szezon legjobb futballistája a klub szavazásán.

Szoboszlai eddig 147 mérkőzésen 28 gólt szerzett a Liverpoolban.