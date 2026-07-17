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2026-07-17 19:50:00 CEST

Kiderült, ennyit fizet a Szerencsejáték Zrt. az MLSZ-nek a marketing és a fogadási jogokért

Az már korábban eldőlt, hogy az M4 Sport közvetítheti a hazai versenysorozatokat, most kiderült az is, hogy a csapatok között hogyan osztják szét a pénzeket.