Lázár János kínjában azt állította, saját zsebből fizette a Lázárinfókat, most kiderült, hogy ez aligha igaz

Lázár János;Vitézy Dávid;Lázárinfó;

2026-07-18 14:45:00 CEST

Van bizonyíték, amely megkérdőjelezi a korábbi állítást, hogy a fideszes kampányrendezvényeket nem az akkori Építési és Közlekedési Minisztérium fizette.

„Lázár János 2026 februárjában is azt állította, hogy a Lázárinfó nevű kampányrendezvényeket nem a minisztérium fizeti. Úgy látszik, ez sem volt igaz. A kollégáim most először csináltak a tárcánál átvett leltári eszközökkel élő közvetítést a péntek délutáni Árpád hídi közlekedésbiztonsági sajtótájékoztatóra. Amikor bekapcsolták a rendszereket, ez a várakoztató képernyő fogadta őket, utoljára ez volt beállítva” - írta Vitézy Dávid a Facebookon, mellékelve egy fotót, amelyen a Lázárinfó grafikái láthatók. Erősen megkérdőjeleződik a korábbi állítás, miszerint a fideszes kampányrendezvényeket nem az akkori Építési és Közlekedési Minisztérium fizette.

Lázár Jánostól 2026 februárjában a Népszava kérdezte meg, ki fizeti és mennyibe kerül az a sajtótájékoztató-sorozat, amelyet Lázárinfó néven indított el, hiszen a tárcavezetőt három kamera kísérte közvetítőkocsival és nem mellesleg minisztériumi alkalmazottal együtt. Akkor tagadta, hogy minisztériumi pénzből menne az egész.

Mint ismert, a választási kampányban Orbán Viktor helyett jellemzően Lázár János járta az magyar utcákat, ellensúlyozandó Magyar Péter és a Tisza párt aktív utcai jelenlétét.