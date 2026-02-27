Törvénysértő volt az iskolába szervezett Lázárinfó, 900 ezer forintra büntették a Fidesz jelöltjét

Fidesz;Lázár János;iskola;törvénysértés;egyéni jelöltek;választási bizottság;Hajdúböszörmény;köznevelési törvény;helyi választási bizottság;szakképzési centrumok;Lázárinfó;

2026-02-27

A Fidesz egyéni képviselőjelöltje, Papp Zsolt György a választási bizottság szerint szándékosan sértette meg a köznevelési törvényt, amikor a hajdúböszörményi Széchenyi István Szakképző Iskolába szervezett pártpolitikai rendezvényt Lázár János építési és közlekedési miniszterrel.

Több magánszemély, valamint a Tisza Párt kifogásainak helyt adva a Hajdú-Bihar megyei 6-os számú országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság (OEVB) február 27-én megállapította, hogy Papp Zsolt György, a Fidesz egyéni képviselőjelöltje megsértette a választási törvény választás tisztaságára, az esélyegyenlőségre, valamint a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlásról szóló alapelveit, továbbá megsértette a nemzeti köznevelési és a szakképzési törvényt is, amikor egy oktatási intézménybe szervezett pártpolitikai rendezvényt – számol be a Debreciner.

Az ügy előzménye, hogy Papp Zsolt György február 23-án Lázár János építési és közlekedési miniszterrel közösen Lázárinfót tartott a hajdúböszörményi Széchenyi István Szakképző Iskolában. A rendezvénnyel kapcsolatban felmerült, hogy sérti a közoktatásról szóló törvényt, amely kimondja, hogy nevelési-oktatási intézmény helyiségeiben, illetve annak területén párt vagy párthoz kötődő szervezettel kapcsolatba hozható politikai célú tevékenység nem folytatható „az idő alatt, amíg az óvoda, iskola, kollégium ellátja a gyermekek, tanulók felügyeletét”.

A Lázárinfó után Papp Zsolt György a lapnak azt nyilatkozta, hogy értelmezése szerint betartották a jogszabályokat, ugyanis nem oktatási helyiségben zajlott a rendezvény, az ingatlan többi része más helyrajzi és házszámon található, továbbá nincs oktatás a pártpolitikai rendezvénnyel egy időpontban. A választási bizottság azonban a szakképzési centrum és a fideszes politikus magyarázatával ellentétben úgy ítélte meg, hogy mivel az iskola kollégiumként is funkcionál, itt pártpolitikai tevékenység egyáltalán nem folytatható, így a rendezvény megsértette a köznevelési törvényt.

A választási bizottság ezért 900 ezer forint bírságot szabott ki a kormánypárti politikusra, valamint eltiltotta a további jogsértéstől.

A bírság kiszabásakor a választási bizottság figyelembe vette a jogsértés súlyát és szándékosságát is. A lap megjegyzi, az OEVB határozata egyelőre nem jogerős, azzal szemben március 2-ig fellebbezhet Papp Zsolt György.