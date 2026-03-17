Lázár János véletlenül a kamera elé tartotta a Lázárinfó forgatókönyvét minisztériumi dolgozók nevével és telefonszámokkal

Lázár János;adatok;Építési és Közlekedési Minisztérium;Lázárinfó;

2026-03-17 20:17:00 CET

Kicsit könnyelműen vették fel a videót a paksi Lázárinfó felé.

Videóüzenetet tett közzé Lázár János a Facebookon, amelyben elismételte az Orbán Viktor és Szijjártó Péter által már elmondottakat a Barátság kőolajvezetékkel kapcsolatban, vagyis, hogy az Orbán-kormány vétózni fogja Ukrajna támogatását mindaddig, amíg nem indítják újra a szállítást a vezetéken, továbbá azt a megalapozatlan vádat is visszhangozta, miszerint Ukrajna beavatkozik az áprilisi választásba Tisza Párt érdekében.

Az egész nem is emiatt érdekes, hanem azért, mert - mint a 444 kiszúrta - az autóban, a keddi paksi Lázárinfó Expresszre tartva út közben készített felvételen lehet látni a tárcavezető ölében ott voltak a felkészüléshez szükséges papírok, amelyeket a politikus óvatlanul a kamera felé tartott, így kiderült például, hogy a kampányolás érdekében miniszteri teendőit is felfüggesztő Lázár forgatókönyvén „Minisztérium részéről” címszó alatt olvasható több ott dolgozó személy neve, miniszterhelyettestől a személyi titkáron és videóson át a sajtósig. Ez kérdést veti fel, hogy mennyiben keverednek össze a Fidesz erőforrásai az állami, tehát közpénzes erőforrásokkal. Sőt, a kamera elé tartott dokumentumon szerepel még számos telefonszám és név, továbbá egy autó rendszáma is, illetve, hogy ki használja a járművet.

A nem szándékosan forgatókönyv tanúsága szerint a Lázárinfó Expresszen részt vesz Süli János országgyűlési képviselő, Berlinger Attila szekszárdi polgármester, továbbá kapcsolattartóként Zsikó Zoltán fideszes népdalénekes és Biró Marcell, a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója.

A lap megkeresésére Lázár János egyik munkatársa elismerte, hogy az adatok nem szándékosan voltak láthatók. Hivatalos reakciót későbbre ígért a tárca.