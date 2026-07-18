Megszólalt Karácsony Gergely, ő is támogatja, hogy vigyék le a választói korhatárt 16 évre

Karácsony Gergely;választójog;Magyar Péter;Lannert Judit;

2026-07-18 21:34:00 CEST

Lannert Judit szintén támogatólag nyilvánult meg a témában.

Karácsony Gergely is támogatja Magyar Péter azon mai felvetését, hogy a választójogi korhatárt szállítsák le 18-ról 16 évre. A főpolgármester a miniszterelnök erről szóló posztja alatti kommentben üzent.

Karácsony Gergely úgy fogalmazott: „Támogatom a választói korhatár 16 évre csökkentését, akár úgy is, hogy a nemzetközi mintákat követve az egyelőre az önkormányzati választásra legyen érvényes. A főváros a társadalmi egyeztetésekben már 16 évben állapította meg a részvételi korhatárt.”

Lannert Judit oktatási miniszter Facebook-bejegyzésében szintén a 16 éves választói korhatár mellett foglalt állást. „Egyetértek, a miniszterelnök álláspontjához hasonlóan én is támogatnám a választójog korhatárának 16 évre csökkentését, a fiatalokat végre komolyan kell venni, mi is ezt tesszük a minisztériumban, az ő véleményük az oktatásban és az ország ügyeiben is fontos, meg kell hallanunk” - fogalmazott.

Mint előzőleg lapunk is megírta, Magyar Péter egy kis történelmi kitekintő keretében vetette fel a következőt: „Meggyőződésem, hogy ma már a 18 év alattiak túlnyomó része is eléggé felkészült és tájékozott ahhoz, hogy beleszólhasson a közös döntéseinkbe. A magam részéről az alkotmányozás folyamatában támogatnám a választási korhatár 16 évre történő csökkentését.”