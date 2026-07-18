A Fidesz nyílt hatalmi önkényről ír, Orbán Viktor szerint már senki nincs biztonságban Magyarországon

Fidesz;alkotmánymódosítás;köztársasági elnök;rettegés;Sulyok Tamás;Tisza Párt;

2026-07-18 19:28:00 CEST

Rettegni kell.

Magyarországon beköszöntött a nyílt hatalmi önkény időszaka, ezért a felelősséget Magyar Péter és a Tisza Párt viseli - közölte a Fidesz-frakció az MTI-vel szombaton, miután Sulyok Tamás bejelentette, aláírja a 17. alaptörvény-módosítást, amelynek a hatálybalépését követő napon köztársasági elnöki megbízatása megszűnik.

„Magyar Péter és a Tisza Párt az Európai Unióban példátlan módon erőszakos támadást intézett a köztársasági elnök ellen, méltatlan helyzetbe hozta, nyomás alá helyezte és önkényesen eltávolította tisztségéből. Erre a legsötétebb diktatúrák óta nem volt példa Magyarországon” - írta a Fidesz-frakció, amely szerint „Sulyok Tamás a tiszás politikai erőszak áldozata lett”, ezzel Magyar Péter hazánkat alkotmányos válságba taszította. „Ha ezt ma a köztársasági elnökkel meg lehet tenni, akkor holnap bárkivel bármit meg lehet tenni Magyarországon” – állapította meg Orbán Viktor 16 év után ellenzékivé váló pártjának képviselőcsoportja, amihez az éppen az Egyesült Államokban tartózkodó exkormányfő egy Facebook-posztban annyit fűzött hozzá: „Ledőlt az utolsó gát. Az önkény immár nem fenyegetés, hanem valóság. Ha a köztársasági elnökkel ezt meg lehetett tenni, akkor holnap már senki sincs biztonságban. Isten óvja Magyarországot!”

„A Fidesz parlamenti frakciója az önkénnyel szembeni még meglévő eszközeivel élni fog, és támogatja az önkénnyel szembeni békés és törvényes ellenállás valamennyi formáját” - olvasható a pártja közleményben.