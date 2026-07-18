A Fidesz nyílt hatalmi önkényről ír, Orbán Viktor szerint már senki nincs biztonságban Magyarországon

Magyarországon beköszöntött a nyílt hatalmi önkény időszaka, ezért a felelősséget Magyar Péter és a Tisza Párt viseli - közölte a Fidesz-frakció az MTI-vel szombaton, miután Sulyok Tamás bejelentette, aláírja a 17. alaptörvény-módosítást, amelynek a hatálybalépését követő napon köztársasági elnöki megbízatása megszűnik.
„Magyar Péter és a Tisza Párt az Európai Unióban példátlan módon erőszakos támadást intézett a köztársasági elnök ellen, méltatlan helyzetbe hozta, nyomás alá helyezte és önkényesen eltávolította tisztségéből. Erre a legsötétebb diktatúrák óta nem volt példa Magyarországon” - írta a Fidesz-frakció, amely szerint „Sulyok Tamás a tiszás politikai erőszak áldozata lett”, ezzel Magyar Péter hazánkat alkotmányos válságba taszította. „Ha ezt ma a köztársasági elnökkel meg lehet tenni, akkor holnap bárkivel bármit meg lehet tenni Magyarországon” – állapította meg Orbán Viktor 16 év után ellenzékivé váló pártjának képviselőcsoportja, amihez az éppen az Egyesült Államokban tartózkodó exkormányfő egy Facebook-posztban annyit fűzött hozzá: „Ledőlt az utolsó gát. Az önkény immár nem fenyegetés, hanem valóság. Ha a köztársasági elnökkel ezt meg lehetett tenni, akkor holnap már senki sincs biztonságban. Isten óvja Magyarországot!”Itt a vége, Sulyok Tamás aláírja az Alaptörvény-módosítást, megszűnik a köztársasági elnöki mandátumaMagyar Péter bejelentette, hogy hétfőtől Forsthoffer Ágnes látja el Magyarország köztársasági elnökének a feladatait
„A Fidesz parlamenti frakciója az önkénnyel szembeni még meglévő eszközeivel élni fog, és támogatja az önkénnyel szembeni békés és törvényes ellenállás valamennyi formáját” - olvasható a pártja közleményben.