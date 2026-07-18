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Magyar Péter bejelentette, hogy hétfőtől Forsthoffer Ágnes látja el Magyarország köztársasági elnökének a feladatait

Az Országgyűlésnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania. 

Sulyok Tamás pár perce aláírta az alaptörvény 17. módosítását, így július 20-án 0 órától megszűnik a köztársasági elnöki mandátuma. Az Alaptörvény rendelkezései szerint július 20-tól ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit. Az Országgyűlésnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania – ismertette Magyar Péter miniszterelnök szombaton a Facebook-oldalán a következő lépéseket, miután Sulyok Tamás bejelentette, hogy aláírja az Alaptörvény 17. módosítását.

Magyar Péter úgy fogalmazott, Sulyok Tamás aláírásával elhárult az utolsó akadály az elől, hogy a közös döntéseink életbe lépjenek. „Megszűnik a köztársasági elnök megbízatása, felszabadul az Alkotmánybíróság, megerősödik a bírói önigazgatás, alkotmányos alapja lesz a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásának. 12 évben korlátozzuk képviselők megbízatását. Mindez nem csak azért jelentős, mert ezzel fontos vállalásaink teljesülnek. Ezekkel a döntésekkel visszaadunk valamit, amit az Orbán-rendszer hosszú éveken át próbált elvenni a magyar emberektől: annak bizonyosságát, hogy a hatalom korlátozható, a közös vagyon visszaszerezhető, az állam pedig újra a polgárait, a szabad magyar polgárokat szolgálhatja” - írta a videójához fűzött szövegben a miniszterelnök.

Maga Magyar Péter egyébként jelezte, hogy a közvetlen elnökválasztás híve. 

Az államfői hatásköröket átmenetileg Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke gyakorolhatja. 