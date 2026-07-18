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2026-07-18 19:18:00 CEST

Magyar Péter bejelentette, hogy hétfőtől Forsthoffer Ágnes látja el Magyarország köztársasági elnökének a feladatait

Az Országgyűlésnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania.