Itt a vége, Sulyok Tamás aláírja az Alaptörvény-módosítást, megszűnik a köztársasági elnöki mandátuma

aláírás;Alaptörvény-módosítás;Sulyok Tamás;

2026-07-18 18:46:00 CEST

Az államfői hatásköröket átmenetileg Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke gyakorolhatja.

Sulyok Tamás zombaton aláírja az Alaptörvény tizenhetedik módosítását - jelentette be a köztársasági elnök a Facebook oldalán szombaton megjelent videóban. A módosítás hatályba lépését követő napon Sulyok Tamás hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása megszűnik. Ez július 20-án 0 órát jelenti.

Alaptörvényben foglalt kötelezettségemnek - jogi lehetőségeim és lelkiismeretem alapos mérlegelése után - eleget teszek. Aláírásom köztársasági elnöki kötelezettségeim és a köztársasági elnöki intézmény iránt tanúsított teljes és minden körülmények közötti tiszteletem végső pecsétje. Jele annak, hogy Magyarország Alaptörvényét mindvégig megtartottam, azt meg nem sértettem. Maradandó bizonyítéka azonban egyúttal annak is, hogy a szabad társadalom alapértékeit, a jogállamot a demokráciát a hatalommegosztás elvét hatalmi érdekből megtaposták. E döntésért a kizárólagos felelősség az alkotmánymódosító hatalmat terheli – fogalmazott Sulyok Tamás annak az ötnapos határidőnek a lejárta előtt, amelyet Magyar Péter miniszterelnöktől kapott az Alaptörvény-módosítás aláírására, vagyis a saját távozásának a szentesítésére. Sulyopk Tamás távozásával az államfői hatásköröket átmenetileg Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke gyakorolja.

Magyar Péter az április 12-i győzelmi beszédében vette elő a kampány alatt elhangzó ötletét és nevezett meg egy sor, az Orbán-kormány által pozícióba helyezett közjogi méltóságot és állami vezetőt, akinek szerinte le kellene mondaniuk a posztjukról. A Kúria, az Alkotmánybíróság, a Gazdasági Versenyhivatal, az Országos Bírói Hivatal, az Állami Számvevőszék és a Médiahatóság elnöke mellett Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyészt és Sulyok Tamás köztársasági elnököt is lemondásra szólította fel. Távozzanak, ne várják meg, amíg elküldjük őket - jelentette ki akkor. Sulyok Tamás ennek sokáig ellenállt, alkotmányos válságot kiáltva a Velencei Bizottsághoz fordult, de érdemi védelmet nem kapott az Európa Tanács független alkotmányjogászokból álló tanácsadó szerve. Nem beszélte le a Tisza-kormány Sulyok Tamás lelépetésének a szándékától az a két tüntetés sem, amelyet nemrég a Fidesz tartott a Sándor-palota előtt.

A Tisza-kormány eleve számított arra, hogy Sulyok Tamás meghátrál,legalábbis már két napja összeállította a a menetrendet arra az esetre ha a köztársasági elnök ellátja a szignójával a saját távozását szentesítő Alaptörvény-módosítást.

Ami Sulyok Tamást illeti, ő a videójában nyíltan üzent is Magyar Péternek, mondván, a jogállamiság mindenekelőtt „a jog tiszteletét jelenti, azaz a jog uralmát az önkény felett, a normák uralmát az egyedi közhatalmi döntések” felett. – Ha az erőpolitizálás kiiktatja a jog korlátait, az beláthatatlan következményekkel jár hazánkra nézve. Ennek egyik – alkotmányos értelemben súlyos és a rendszerváltás utáni magyar demokrácia 36 éve alatt példátlan – esete, amely most a köztársasági elnöki intézményt éri.

Sulyok Tamás szerint az Alaptörvény 17. módosítása azon kierőszakolt gordiuszi megoldások sorába lép, amelyek a politikai hatalommal való visszaélés súlyos és szégyenteljes történelmi példáiként maradnak az utókorra. Mint mondta, az alkotmány újbóli megváltoztatása „töréspontot” hozott a magyar alkotmányos demokráciában. Közjogi méltóságok jogállamiságot és az intézmények függetlenségét nyíltan sértő elmozdításával, a választójog példátlan korlátozásával olyan negatív precedenst teremt, amely mély sebet ejt a demokrácia, a hatalmi ágak megosztása és a jogállamiság alkotmányos értékein.

A Tisza-kormány korábban már javasolta, hogy veszítse el az élethosszig tartó juttatásait az az exállamfő, aki nem töltötte ki a hivatali idejét. Ennek az döntésnek a célpontja nyilvánvalóan Sulyok Tamás volt Maga Magyar Péter nemrég jelezte, a közvetlen elnökválasztás híve.