Magyar Péter közvetlen elnökválasztást akar Magyarországon

választás;Magyarország;köztársasági elnök;Magyar Péter;

2026-07-11 21:54:00 CEST

„A nép általi választás mellett vagyok” – írta a kormányfő.

A miniszterelnök a köztársasági elnök nép általi megválasztása mellett foglalt állást szombat este a Redditen.

Magyar Péter pénteken jelentette be a platformon, hogy szombat este AMA (Ask Me Anything) formátumban válaszol a kérdésekre. A kormányfő az előzetesen meghirdetett 20 óránál korábban elkezdte a válaszadást és jelezte, hogy nem fog tudni minden kérdésre válaszolni, de a napokban még visszatér a felületre.

A miniszterelnök az elsők között kapott egy olyan kérdést, amelyben a felhasználó azt tudakolta, hogy az új alkotmány utáni köztársaságielnök-választásnál a parlament vagy a nép általi választás közül melyiket támogatná. Magyar Péter azt írta: „Ez az embereken múlik. Szeretnénk mindenkit bevonni az alkotmányozásba. Én a nép általi választás mellett vagyok”.Mint ismert, Magyar Péternek régi követelése, hogy Sulyok Tamás és mindegyik másik közjogi méltóság, akit ő Orbán Viktor bábjának tart, távozzon a hivatalából.

Kapott kérdést arra vonatkozóan is, hogy tervezi-e a Tisza-kormány megszüntetni és/vagy drasztikusan átalakítani a Fidesz-féle tao-alapú, korrupt sportfinanszírozást. A kormányfő azt válaszolta, hogy beépítik a költségvetésbe, átláthatóvá és ellenőrizhetővé teszik. „Nem csökken a sportra fordított pénz – rögzítette.

Az azbesztszennyezéssel kapcsolatos rövidtávú lépésekre vonatkozó kérdésre azt válaszolta a kormányfő, hogy „talán már jövő héten” jön a bejelentés.