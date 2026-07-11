Magyar Péter közvetlen elnökválasztást akar Magyarországon

A miniszterelnök a köztársasági elnök nép általi megválasztása mellett foglalt állást szombat este a Redditen.
Magyar Péter pénteken jelentette be a platformon, hogy szombat este AMA (Ask Me Anything) formátumban válaszol a kérdésekre. A kormányfő az előzetesen meghirdetett 20 óránál korábban elkezdte a válaszadást és jelezte, hogy nem fog tudni minden kérdésre válaszolni, de a napokban még visszatér a felületre.
A miniszterelnök az elsők között kapott egy olyan kérdést, amelyben a felhasználó azt tudakolta, hogy az új alkotmány utáni köztársaságielnök-választásnál a parlament vagy a nép általi választás közül melyiket támogatná. Magyar Péter azt írta: „Ez az embereken múlik. Szeretnénk mindenkit bevonni az alkotmányozásba. Én a nép általi választás mellett vagyok”.Mint ismert, Magyar Péternek régi követelése, hogy Sulyok Tamás és mindegyik másik közjogi méltóság, akit ő Orbán Viktor bábjának tart, távozzon a hivatalából.Már hétfőn elfogadhatják az Alaptörvény-módosítást, Magyar Péter öt napot adott Sulyok Tamásnak
Kapott kérdést arra vonatkozóan is, hogy tervezi-e a Tisza-kormány megszüntetni és/vagy drasztikusan átalakítani a Fidesz-féle tao-alapú, korrupt sportfinanszírozást. A kormányfő azt válaszolta, hogy beépítik a költségvetésbe, átláthatóvá és ellenőrizhetővé teszik. „Nem csökken a sportra fordított pénz – rögzítette.Hatmilliárd forint lesz az eddig garantált tízből, de lényegében eldőlt, melyik csatorna közvetíti az NB I következő szezonját
Az azbesztszennyezéssel kapcsolatos rövidtávú lépésekre vonatkozó kérdésre azt válaszolta a kormányfő, hogy „talán már jövő héten” jön a bejelentés.