Megkérdeztük, a Fidesz kérte-e Sulyok Tamástól, hogy ne írja alá a saját elmozdítását, de Havasi Bertalan nem válaszolt

Fidesz;aláírás;alkotmánymódosítás;Havasi Bertalan;Sulyok Tamás;

2026-07-18 21:16:00 CEST

Arról, hogy radikalizálódik-e a Fidesz, még korai lenne beszélni.

A Fidesz hivatalos és részletes álláspontját a frakció ma esti közleménye tartalmazza. Ezen túlmenően minden további kommentár vagy bejelentés idő előtti lenne – írta a Népszavának Havasi Bertalan. A Fidesz kommunikációs igazgatóját arról kérdeztük, az ellenzéki párt kérte-, tanácsolta-e Sulyok Tamás – még – köztársasági elnöknek, hogy ne írja alá saját elmozdításáról szóló döntést.

Havasi Beralant megkérdeztük arról is, tervez-e a Fidesz parlamenten kívüli, utcai politizálást vagy „tömegdemonstrációkat” a Tisza-kormány ellen, illetve Orbán Viktor Facebook-posztja a politikai ellenállás radikalizálódását vetíti-e előre. A bukott kormányfő ugyanis többek között azt írta: „Holnap már senki sincs biztonságban” (…) „Isten óvja Magyarországot!”.

Mint arról írtunk, Sulyok Tamás aláírta az Alaptörvény 17.módosítást, így megszűnik a köztársasági elnöki mandátuma. Az államfői hatásköröket átmenetileg Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke gyakorolhatja. Sulyok Tamás üzent is Magyar Péter miniszterelnöknek, mondván, a jogállamiság mindenekelőtt „a jog tiszteletét jelenti, azaz a jog uralmát az önkény felett, a normák uralmát az egyedi közhatalmi döntések” felett. – Ha az erőpolitizálás kiiktatja a jog korlátait, az beláthatatlan következményekkel jár hazánkra nézve. Ennek egyik – alkotmányos értelemben súlyos és a rendszerváltás utáni magyar demokrácia 36 éve alatt példátlan – esete, amely most a köztársasági elnöki intézményt éri.

A Fidesz-frakció pedig azt közölte, „Sulyok Tamás a tiszás politikai erőszak áldozata lett, és ezzel Magyar Péter hazánkat alkotmányos válságba” taszította. „A Fidesz parlamenti frakciója az önkénnyel szembeni még meglévő eszközeivel élni fog, és támogatja az önkénnyel szembeni békés és törvényes ellenállás valamennyi formáját” – írta a képviselőcsoport.