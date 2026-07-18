Political Capital: Ezt a Tisza-kormány nyerte, de kérdés, hogyan alakul a Sulyok-ügy politikai emlékezete

Political Capital;Sulyok Tamás;Magyar-kormány;

2026-07-18 21:05:00 CEST

A fő két kérdés az lesz, ki lesz az új államfő, illetve hogyan fog teljesíteni a későbbiekben a kormány.

Sulyok Tamás távozását sikerült elérni: ezt a csatát a kormány megnyerte - állapította meg Facebook-bejegyzésében a Political Capital.

A politikai elemző intézet szerint a választói legitimáció világosan megvan Sulyok Tamás eltávolítása mögött, de az, hogy a köztársasági elnök leléptetésének milyen lesz a politikai emlékezete, az még kétséges.

A Political Capital szerint két ma még ismeretlen tényező fogja ezt eldönteni. Az egyik, hogy ki lesz az új köztársasági elnök: ha az új államfő tekintélyes, autonóm karakter lesz, Sulyok Tamás leváltása utólag is indokoltnak tűnik majd. Ha viszont egy Tisza-kormányhoz lojális figura kerül a Sándor-palotába, akkor Magyar Péter pártjának a magszavazóin kívül sokan kiábrándulhatnak - jelezte az intézet.

A másik tényező az intézet szerint a kormány későbbi politikai teljesítménye, azon belül a teljes rendszerváltási folyamat megítélése. „Ma még egyértelműen az a domináns álláspont, hogy végleg le kell számolni az Orbán-rezsimmel és bábjaival, ez indokolja a rendkívüli lépést. Valószínű, hogy ez a megítélés marad uralkodó. Ha viszont a későbbiekben megcsappan a bizalom a Magyar-kormányban, jó eséllyel ettől a naptól számolják majd a törést” - állapította meg a Political Capital.

Mint arról beszámoltunk, Sulyok Tamás a határidőig húzva, de végül aláírta az eltávolítását is magában foglaló 17. Alaptörvény-módosítást, de mindezzel együtt egy hosszú beolvasást intézett a Tisza párthoz, egyúttal el is temette a magyar jogállamot.