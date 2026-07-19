Anglia 6-4-re legyőzte Franciaországot, őrült meccsen szerezte meg a harmadik helyet a futball-világbajnokságon

Anglia;labdarúgás;Franciaország;bronzmeccs;futball-vb 2026;

2026-07-19 01:47:00 CEST

Az angolok a félidőben még 4-0-ra vezettek, Saká mesterhármast lőtt, Mbappé új csúcstartóként két gólig jutott.

Az angol válogatott végzett a harmadik helyen az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban rendezett labdarúgó-világbajnokságon, miután szombaton Miamiban 6-4-re legyőzte a francia csapatot. Hatvan év után szereztek újra érmet világbajnokságon, 1966-ban az első helyen végeztek.

Didier Deschamps, a francia válogatottat 2012 óta irányító szövetségi kapitány a 27. vb-meccsével, a vonatkozó rangsor élén búcsúzott a nemzeti csapattól. Az 57 éves szakember játékosként 1998-ban, szövetségi kapitányként pedig 2018-ban volt világbajnok. Hasonlóra csak Franz Beckenbauer és Mário Zagallo volt képes a német és a brazil együttessel.

Az angol válogatott a torna korábbi hét mérkőzésén összesen 14 gólt szerzett, ebből Jude Bellingham és Harry Kane egyaránt hatot. Már csak ezért is hatott meglepetésként, hogy mindkét támadó csak a kispadról figyelte a mérkőzés kezdetét. A másik oldalon viszont Kylian Mbappé tagja volt a franciák kezdőcsapatának, de a nyolcgólos támadó is csak távolról nézte, ahogy Declan Rice a harmadik percben megszerezte a vezetést,francia bedobást követően szerzett labdát a felezővonal környékén, megindult, majd 21 méterről jobbal a bal alsó sarokba lőtt (1-0).

A folytatásban is az angolok futballoztak agilisabban, Saka szintén betalált, de lesről, ezért a játékvezető érvénytelenítette a gólt. Idővel a francia csapat is aktivizálta magát, de bő negyedóra elteltével - Konsa találatának következtében - már kétgólos hátrányban voltak. Ekkor, vagyis a 18. percben Rice bal oldali szögletét követően Konsa öt méterről fejelt a bal alsó sarokba (2-0). Saka aztán még a szünet előtt duplázott: először a 37. percben: Rashford vezette egyedül kapura a labdát, de Maignant találta el, a kapusról azonban kipattant a labda, érkezett Saka, de a lövése után megint Rashfordhoz került, aki az alapvonaltól Sakának passzolt, az Arsenal támadója pedig hét méterről lőtt a kapu közepébe (3-0). A hosszabbítás első percében Eze indította Sakát, aki 16 méterről, ballal szintén a bal alsó sarokba lőtt (4-0).

A szünetben Didier Deschamps, a franciák szövetségi kapitánya négyet is cserélt, csapata pedig az első támadás végén szépített, Olise átadását követően kapta a labdát, majd nyolc méterről ő is a bal alsó sarkot választotta (4-1).

Mbappé a tornán megszerzett kilencedik találatával átvette a vezetést Messitől a góllövőlistán,

de adott egy gólpasszt is Barcolának, aki betört a tizenhatoson belülre, és kilenc méterről a kapu jobb oldalába emelt (4-2).. Ezzel bő egy órával a rendes játékidő vége előtt a kétszeres világbajnok kétgólosra csökkentette a hátrányt. Vérszemet is kapott, Mbappé pedig a 66. percben újra eredményes volt, visszakapta a labdát Olisetől, majd tíz méterről kilőtte a bal alsó sarkot (4-3). Találatával a vb-örökranglistán is megelőzte Messit.

A hajrában a két gólpasszt adó Olise előtt kétszer is adódott lehetőség az egyenlítésre, de a Bayern München középpályása egyszer a léc fölé, egyszer pedig a bal kapufa mellé lőtt. Mint később kiderült, ez a két hiba a franciá bronzérmébe került, mert Gusto buktatta Spence-t a tizenhatoson belül, a megítélt büntetőből pedig Saka ballal a kapu bal alsó sarkába lőtt (5-3).

Bár már csak a minimum hétperces ráadás volt hátra, további két gól még esett. A 90+6. percben Upamecano szerzett labdát, indította Dembélét a jobb szélen, aki 12 méterről, ballal a jobb alsó sarokba lőtt (5-4). A 90+8. percben aztán Bellingham futott végig a franciák térfelén, a tizenhatoson középre kanyarodott, majd hét méterről a bal alsó sarokba gurított (6-4).

A döntő holnap 21 órakor kezdődik New Yorkban, ahol a címvédő argentinok az Európa-bajnok spanyolokkal találkoznak.

Világbajnokság, bronzmérkőzés:

Anglia-Franciaország 6-4 (4-0)

Miami, Hard Rock Stadion, 64 478 néző, v.: Valenzuela (venezuelai)

Gólszerző: Rice (3.), Konsa (18.), Saka (37., 45+1., 87. - a harmadikat 11-esből), Bellingham (90+8.), illetve Mbappé (48., 66.), Barcola (54.), Dembélé (90+6.)

Anglia:

D. Henderson - Quansah (James, 83.), Guéhi (Chalobah, 90+3.), Konsa, Spence - Eze (Bellingham, 79.), Rice, Rogers - Saka, Toney (Anderson, 79.), Rashford (Watkins, a szünetben)

Franciaország

Maignan - Gusto (Koundé, 90+1.), I. Konaté (Upamecano, a szünetben), Lacroix, Th. Hernández (Digne, a szünetben) - Rabiot, Zaire-Emery - Olise, Cherki (Dembélé, a szünetben), Doué (Barcola, a szünetben) - Mbappé