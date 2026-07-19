Tuchel egyszer majd büszke lesz, Deschamp viszont elfogadhatatlannak érezte, és vállalja a felelősséget

Anglia;Franciaország;bronzmérkőzés;futball-vb 2026;

2026-07-19 11:00:00 CEST

A világbajnokságok bronzmeccsei évezredenként egyszer vonulnak be a futballtörténelembe, a 6-4-es angol győzelem a franciák ellen azonban most ilyen. Nyilatkozatok egy tízgólos meccs után.

A Miami Gardensben rendezett helyosztón a Thomas Tuchel szövetségi kapitány vezette Anglia már az első félidőben 4–0-ra elhúzott, de Franciaország Kylian Mbappé révén visszakapaszkodott egyetlen gólra, végül azonban Bukayo Saka mesterhármasa és Jude Bellingham hosszabbításban szerzett találata 6–4-es angol sikert jelentett. A világbajnokságok történetében még soha nem játszottak ilyen gólgazdag bronzmeccset.

„Remélem, egyszer majd büszkén tekintenek vissza erre a világbajnokságra” – idézte a Reuters az angol szövetségi kapitány érzéseit, aki nem kertelt: a bronzérem nem írja felül az elődöntőben elszenvedett vereség miatti csalódást, de méltó lezárása volt a tornának. „Az elődöntő után óriási csalódottság volt bennünk, de ma megmutattuk, mit tudunk. Az első félidőben fantasztikus futballt játszottunk, utána pedig akkor is kitartottunk, amikor Franciaország visszajött a mérkőzésbe – mondta Thomas Tuchel.

A német szakember külön kiemelte, hogy játékosai nem estek pánikba a francia felzárkózás miatt.

„A második félidőben elveszítettük a kontrollt néhány percre, de ilyen ellenféllel szemben ez előfordul. A legfontosabb, hogy újra talpra álltunk.”

A mesterhármast elért Bukayo Saka szerényen értékelte teljesítményét. „Nagyszerű érzés három gólt szerezni egy világbajnoki mérkőzésen, de ezt a csapattársaim nélkül nem érhettem volna el. Az első félidőben szinte minden sikerült, a másodikban pedig meg kellett szenvednünk a győzelemért. Ez a bronz sokat jelent nekünk.”

Ezen a szinten már szokás a vetítés, a terelés, a francia válogatott kispadján utoljára ülő Didier Deschamp azonban kategorikusan kijelentette, hogy az elején elfogadhatatlan teljesítményt vezettek elő. „Teljes mértékben vállalom a felelősséget.

Az első félidő elfogadhatatlan volt.

Négy gólt kaptunk, miközben sem védekezésben, sem párharcokban nem voltunk azon a szinten, amelyet ez a csapat képvisel. A szünet után ugyan megmutattuk a tartásunkat, de ekkora hátrányból már nem lehetett visszajönni.”

A vb örök góllistáját már 22 góllal vezető francia Kylian Mbappé a vereség dacára is előre tekintett: „Négygólos hátrányban is hittünk magunkban. Közel voltunk ahhoz, hogy teljesen visszajöjjünk a meccsbe, de túl nagy előnyt adtunk Angliának. Az első félidőért nagy árat fizettünk. A második félidőre viszont már lehet építeni.”