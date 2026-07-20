Egy ír lap nyilvánosságra hozta annak a férfinak a nevét, aki Budapesten végzett az amerikai turistával

emberölés;személyiségi jog;Mackenzie Michalski;

2026-07-20 06:31:00 CEST

A z Irish Independent úgy ítéli meg, hogy ezek az információk a közérdek kategóriájába tartoznak.

Közérdekre hivatkozva közölte az Irish Independent annak az ír férfinak a nevét és fényképét, akit Mackenzie Elizabeth Michalski 2024 novemberi budapesti megfojtása miatt ítéltek el – írja a hvg.

A Fővárosi Törvényszék július elején emberölésben találta bűnösnek a vádlottat, 14 év fegyházban végrehajtandó szabadságvesztésre ítélte, ami mellett tíz évre kiutasították Magyarországról. A döntés nem jogerős: a vádlott teljes körű fellebbezést jelentett be, védője tévesnek tartja a megállapított tényállást, enyhítést is kér.

Az Irish Independent külön jelezte, hogy a magyar jogszabályok nem teszik lehetővé az elítélt nevének és fényképének közlését. A szerzők ugyanakkor úgy vélték, hogy ezek az információk a közérdek kategóriájába tartoznak.

Az ír lapnak nyilatkozott az áldozat korábbi párja, Kenton Reichen is. A férfi azt mondta, hat évig voltak együtt, és részben magát hibáztatja a történtekért, mert elköteleződési nehézségei miatt nem kérte meg Mackenzie Elizabeth Michalski kezét. „Ha másképp rangsorolom a prioritásaimat, ez nem történt volna meg” - fogalmazott. Kenton Reichen egy alkalommal a budapesti tárgyalásra is eljött, hogy volt párja gyilkosának a szemébe nézzen. Beszámolója szerint az ítélet némi megnyugvást adott neki.

A Magyarországra turistaként érkező amerikai nő 2024 novemberében a Szimpla Kertben megismerkedett egy nála néhány évvel idősebb ír férfival. Egy másik szórakozóhelyre is átmentek, táncoltak, a nő pedig úgy döntött, hogy felmegy a férfi bérelt erzsébetvárosi lakásába. Az ír férfi ott, intim kapcsolat közben végzett vele, utána pedig ezután igyekezett eltüntetni a gyilkosság nyomait: apartmanjában kitakarított, és a nő holttestét egy ruhásszekrénybe rejtette, amíg elment egy bőröndöt venni. Áldozatát végül ebbe a bőröndbe gyömöszölte, autót bérelt, a bőrönddel a csomagtartóban pedig elindult a Balaton felé. Szigliget külterületén, egy erdős részen rejtette el áldozatát, majd visszaautózott Budapestre, ahol elfogták. Emberölés miatt hallgatták k: azt elismerte, hogy végzett a nővel, de a történteket balesetnek állította be. A nyomozóknak megmutatta azt is, hová rejtette el a holttestet. A rendőrség őrizetbe vette és kezdeményezte letartóztatását.

Sokatmondó az is, hogy az ír férfi a gyilkosság után milyen kifejezésekre keresett rá az interneten: „Valóban megeszik a disznók a holttesteket?”, „Milyen szaga van a holttestnek miután lebomlik?”, „Rothadó hússzag eltávolítása”,„Budapest webkamerák”, „Mi történik az eltűnt személy bejelentése után?”, „Mennyire megbízható a rendőrség Budapesten?” – hangzott néhány közülük.