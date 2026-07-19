Magyar Péter hétfőn megkérdezi Polgár Judittól, vállalná-e a köztársasági elnöki tisztséget

államfőjelölt;Polgár Judit;Magyar Péter;

2026-07-19 19:52:00 CEST

A miniszterelnök az új alkotmány elfogadásáig szóló, átmeneti megbízatásról fog egyeztetni.

Magyar Péter hétfőn találkozik Polgár Judittal, és megkérdezi tőle, hogy az új alkotmány elfogadásáig vállalná-e a köztársasági elnöki tisztséget.

A kormányfő vasárnap esti Facebook-bejegyzésében azt írta, Polgár Juditot a magyar közélet elismert szereplői ajánlották államfőnek, ő pedig olyan személynek tartja, aki képes minden magyar képviseletére.

Magyar Péter azzal indokolta a felkérést, hogy Polgár Judit pályafutása a teljesítményről, a kitartásról és a tisztességről szól. Kiemelte, hogy a sakktörténet legeredményesebb női játékosaként 26 éven át megszakítás nélkül vezette a női világranglistát, és az abszolút világranglista első tíz helyezettje közé is bekerült.

A miniszterelnök megemlítette azt is, hogy Polgár Judit ötszörös sakkolimpiai bajnok, nemzetközi nagymester, a Magyar Szent István-rend kitüntetettje, életútjáról pedig A sakk királynője címmel dokumentumfilm készült. Bejegyzése szerint néhány héttel korábban a Cambridge-i Egyetemhez tartozó Christ’s College tagjává is megválasztották.

Polgár Judit eddigi pályafutása mindig a teljesítményről szólt. A személyét övező elismerést nem politikai kötődésének vagy kapcsolatoknak, hanem kivételes tehetségének, szorgalmának, példátlan teherbírásának és a tisztességének köszönheti. Olyan magyar, akinek teljesítménye tiszteletet és elismerést vált ki itthon és szerte a nagyvilágban - fogalmazott a kormányfő.

Magyar Péter jelezte, személyesen hatalmas megtiszteltetésnek érezné, ha Polgár Judit elfogadná a felkérést.