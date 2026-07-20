A királynő és az Elefánt közös alkotása

Sokan mondják, hogy bár látszólag messze esik egymástól a két művészet - a harc és a zene - nagyon sok minden köti össze a sakkot amely mint Szun-Ce óta tudjuk, a háború művészete - és a muzsikát. Elég itt talán Erkel Ferencre gondolnunk, aki nem csak szenvedélyes sakkjátékos volt, de a pesti és budai sakkélet egyik legelhivatottabb szervezője is. Napjainkban ismét találkozott a két művészet, hiszen a sakk - királynő, Polgár Judit a játékot népszerűsítő gyermekverséhez az Omega szólógitárosa, Molnár György - Elefánt - nemcsak tökéletesen illeszkedő zenét szerzett, de fel is énekelte a dallá vált prózát.