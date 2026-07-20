A világhírű sakkozó nem érez magában elég erőt ahhoz, hogy magára vállalja egy megosztott nemzet egyesítésének történelmi felelősségét.
A Polgár Judit körül kialakult vita hozta az első zökkenőt a Tisza-kormány mézesheteiben – mondta a Népszavának Pék Szabolcs. Az Iránytű Intézet vezető elemzője nem gondolja, hogy Magyar Péternek óriási népszerűségvesztéstől kellene tartania, de szerinte a kétharmados többség megoldhatná a helyzetet egy őszi közvetlen elnökválasztással. Persze, ha akarnak ilyet. Elemzés.
A miniszterelnök szerint a megüresedett államfői poszt betöltéséről nincs konzultáció, csak ajánlásokat kértek.
Az orosz sakklegenda szerint a világhírű magyar sakkozónőnek kiemelkedő az intellektuális képessége, és Magyarországot is kiválóan képviselné a világban.
A Tisza-frakció hosszan egyeztetett.
Ezért – állapította meg Orbán Viktor korábbi politikai igazgatója – döntései érvénytelenek és bármikor visszacsinálhatók lesznek.
A Fidesz kommunikációs igazgatója a Népszava megkeresésére közölte, szerinte a köztársasági elnök személye lényegtelen, a jelölési folyamatot csak színjátéknak tartja.
A miniszterelnök az új alkotmány elfogadásáig szóló, átmeneti megbízatásról fog egyeztetni.
„Magyarországnak gyógyulásra van szüksége. Ehhez pedig olyan köztársasági elnökre, aki segít ebben a folyamatban” – állapítja meg a nyílt levél, amelyet aláírt Antall György, Barabási Albert-László, Baán László, Kapu Tibor, Kulka János, Mácsai Pál, Rubik Ernő és Závada Pál is.
Rory Kennedy alkotása remek lett a sakk valódi királynőjéről.
Az amerikai nagykövet szerint ha a fia 30 másodperc alatt ki tudja rakni a Rubik-kockát, akkor bizonyosan az Egyesült Államok és Magyarország problémáit is meg lehet oldani.
Minden idők legjobb női sakkozója az élet minden területén kitartásra biztatja a fiatal lányokat.
A kitüntetés rangját jelzi, hogy a férfiak között Garri Kaszparov kapja meg az elismerést.
A Polgár lányok címmel a többszörös olimpiai és világbajnok nővérekről szóló izraeli-magyar produkció már bejárta a világ fesztiváljait, most itthon is látható lesz a Zsidó Művészeti Napokon.
Két éves nemzetközi szereplés után, május 14-én, vasárnap 11 órakor az Uránia Nemzeti Filmszínházban a Zsidó Művészeti Napokon vetítik először Magyarországon Yossi Aviram A Polgár lányok című filmjét.
Nem folytatja szövetségi kapitányi tevékenységét a férfi sakkválogatott élén Polgár Judit.
Hagyományainknak megfelelően felidézzük a nemrég búcsúzó esztendő legérdekesebb sporteseményeit, külön kiemelve a magyar versenyzők teljesítményét. Akadtak szép pillanataink, és olyanok is, amelyekre nem szívesen emlékszünk. Lássuk, mi történt tavaly novemberben!
Az első hatba szeretne kerülni a magyar válogatottal a ma kezdődő reykjavíki sakkcsapat Európa-bajnokságon Polgár Judit, aki szövetségi kapitányként először irányítja az együttest. A debütáló szakvezető az elutazás előtt elmondta: a magyar csapat az Élő-pontszámok alapján a hetedik helyre van rangsorolva a 36 csapatos mezőnyben, ezért egy érmes helyezéssel már nagyon elégedett lenne.
Az első hatba szeretne kerülni a magyar válogatottal a pénteken kezdődő reykjavíki sakkcsapat Európa-bajnokságon Polgár Judit, aki szövetségi kapitányként először irányítja az együttest.
Áder János köztársasági elnök átadta a Magyar Szent István-rendet Polgár Judit sakkozónak és Eötvös Péter zeneszerzőnek csütörtökön, a nemzeti ünnepen.
Polgár Juditot nevezték ki a magyar férfi sakkválogatott szövetségi kapitányának.
Polgár Judit foglalja el az első helyet a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) január 1-jétől érvényes női világranglistáján.
A magyar férficsapat - hallatlan izgalmak után - másodikként végzett a norvégiai Tromsőben rendezett sakkolimpián, s 2002 után először szerzett érmet. A hölgyek lényegesen szerényebb teljesítményt nyújtva a 45. helyen fejezték be a küzdelmet.
Polgár Judit a The Times magazinban szerdán megjelent interjújában bejelentette, hogy visszavonul a versenyszerű sakkozástól.
A legerősebb magyar férfi és női csapat utazik a norvégiai Tromsőben pénteken kezdődő sakkolimpiára. Az Élő-pontszámok alapján a résztvevők rangsorában a férfi csapat a 6., a női a 13. helyen áll.
Polgár Judit és Almási Zoltán egyaránt a világos bábukat vezetve győzött a jereváni sakk Európa-bajnokság szerdai, harmadik fordulójában, míg a harmadik magyar résztvevő, Balogh Csaba sötéttel döntetlent ért el.
A Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesülete csütörtöki közgyűlésén tagjai közé választotta a sakkozó Polgár Juditot.
Sakkrejtvényekkel tűzdelt ifjúsági kalandregényt írt Berg Judit József Attila-díjas író minden idők legjobb női sakkozója, Polgár Judit közreműködésével. Az Alma - A sötét birodalom című kötet már kapható a könyvesboltokban.
Sokan mondják, hogy bár látszólag messze esik egymástól a két művészet - a harc és a zene - nagyon sok minden köti össze a sakkot amely mint Szun-Ce óta tudjuk, a háború művészete - és a muzsikát. Elég itt talán Erkel Ferencre gondolnunk, aki nem csak szenvedélyes sakkjátékos volt, de a pesti és budai sakkélet egyik legelhivatottabb szervezője is. Napjainkban ismét találkozott a két művészet, hiszen a sakk - királynő, Polgár Judit a játékot népszerűsítő gyermekverséhez az Omega szólógitárosa, Molnár György - Elefánt - nemcsak tökéletesen illeszkedő zenét szerzett, de fel is énekelte a dallá vált prózát.
Magyar nyelven is megjelent Polgár Judit sakkot tanító könyvsorozatának első kötete. Minden idők legjobb női sakkozójának, a világranglistát immár 25 éve vezető nagymesternek a műve a Hogyan döntöttem meg Fischer rekordját? címet viseli, és a versenyző pályafutásának első szakaszát dolgozza fel.