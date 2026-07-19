Van egy Messi-rekord is

döntő;rekord;Lionel Messi;futball-vb 2026;

2026-07-19 20:55:00 CEST

Az argentinok világhírű játékosa – a világ talán valaha volt legjobb futballistája – a brazil Cafú mellett az egyedüli, aki három világbajnoki döntőben – 2014 és 2022 után most 2026-ban – is pályára léphetett.