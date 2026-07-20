Tíz ember meghalt, amikor orosz támadás ért egy gabonaszállító teherhajót Odessza partjainál

Oroszország;Ukrajna;Fekete-tenger;Odessza;teherhajó;

2026-07-20 09:59:00 CEST

Nyolc tengerészt kórházba szállítottak, az ukrán kormányfő a történteket terrorcselekménynek és a nemzetközi jog megsértésének nevezte.

Többen életüket vesztették a legénységből, mikor egy bissau-guineai zászló alatt hajózó kereskedelmi teherhajót ért orosz támadás vasárnap a Fekete-tengeren, Odessza közelében – közölte az ukrán haditengerészet a közösségi médiában.

A támadásnak a kikötői hatóságok hétfői közlése szerint

tíz halálos áldozata volt. Nyolc tengerészt, akiket kimentettek, egy odesszai kórházba szállítottak.

A török tulajdonú gabonaszállító hajót – amelynek fedélzetén 17 indiai és szíriai tengerész, valamint egy ukrán állampolgár tartózkodott – az orosz erők cirkálórakétákkal támadták meg. A hajót a támadás a harci övezetben érte, de Ukrajna szerint nem jelentett katonai fenyegetést.

A rakéták okozta tűz miatt kigyulladt, és még vasárnap éjjel is égett.

Szerhij Koreckij ukrán kormányfő elítélte a támadást, és azt terrorcselekménynek és a nemzetközi jog megsértésének nevezte.

A fekete-tengeri régióban heves harcok folynak, Oroszország szinte naponta támadja az odesszai kikötőt.