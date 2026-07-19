Egy ember meghalt, nyolcan megsérültek egy Kijev elleni orosz támadásban

Ukrajna;háború;Kijev;orosz megszállás;

2026-07-19 09:30:00 CEST

A ballisztikus rakétákkal is végrehajtott éjszakai csapások öt városrészben okoztak tüzeket, rongáltak meg épületeket.

Egy ember meghalt, nyolcan pedig megsérültek a Kijevet ért éjszakai orosz támadásban, amelyben ballisztikus rakétákat is bevetettek - írja az AP a helyi hatóságok közlésére hivatkozva.

A támadás helyi idő szerint hajnali fél kettő körül kezdődött, és több órán át tartott.

Az ukrán állami katasztrófavédelmi szolgálat szerint öt városrészben keletkeztek tüzek. Lakóépületek, iroda- és ipari létesítmények, egy kollégium, valamint járművek is megrongálódtak.

A Szvjatosinszkij kerületben négy embert mentettek ki egy égő családi házból, a Sevcsenkivszkij kerületben pedig egy lángoló háromszintes épületből hozták ki a lakókat. A mentők egy másik, nem lakáscélú épületben is megfékezték a tüzet. Később egy embert holtan találtak.

A tűzoltóknak a Szolomjanszkij, a Desznyanszkij és a Dnyiprovszkij kerületben is akadt munkája. Oroszország az elmúlt hetekben több nagyszabású támadást indított az ukrán főváros ellen, miközben Ukrajna Patriot légvédelmi rakétákból hiánnyal küzd. Utóbbi eszközöket tekintik az orosz ballisztikus rakéták elfogására szolgáló leghatékonyabb ukrán eszközöknek.

Donald Trump amerikai elnök korábban azt mondta, kész engedélyezni Ukrajnának Patriot elfogórakéták gyártását, de a döntés végrehajtásának részletei és ütemezése egyelőre nem ismertek.