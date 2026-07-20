Szaniszló Sándor: Olyan nem fordulhatna elő még egyszer, hogy bosszúból, felelőtlenül kirúgunk tanárokat

Pestszentlőrinc-Pestszentimre képviselőtestülete nagy többséggel támogatta, hogy az önkormányzat indítson egyeztetést az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériummal (OGYM) a 14 éve államosított XVIII. kerületi iskolák visszavételéről. Szaniszló Sándor polgármester a Népszava érdeklődésére elmondta, mielőtt hivatalosan is megkeresték volna a minisztériumot, a kerületi iskolaigazgatók véleményét is megkérdezték, akik ugyancsak nagy arányban támogatták az elképzelést.
Összesen 24 kerületi iskola fenntartói jogainak visszavételéről kezdeményeztek egyeztetést, de cikkünk írásáig még nem kaptak választ az OGYM-től. A polgármester lapunknak azt mondta, legkésőbb augusztus végéig jó lenne tudni, hogyan lehet tervezni a következő tanévre. Álláspontja szerint az önkormányzat akár a most szeptemberben induló tanévtől is kész lenne visszavenni az iskolákat, de azt is elfogadnák, ha ez jövő szeptembertől történhetne meg.
Lapunk érdeklődött az OGYM-nél, mikor és milyen szempontok alapján kezdődhetnek meg az egyeztetések, más önkormányzatok jelezték-e, hogy visszavennék a helyi iskolák fenntartását. Szerettük volna megtudni azt is, milyen eredménnyel zárult a tankerületi központok felülvizsgálata, amelyet július 15-éig kellett elvégezni.
Az OGYM sajtóosztálya annyit írt, egyelőre nem minden kérdésben született döntés, ezért érdemben csak később tudnak reagálni.
Szaniszló Sándor elmondása szerint 2010 előtt, amikor még alpolgármester volt a XVIII. kerületben, a teljes költségvetési főösszeg negyede ment el az iskolákra, aminek a fedezete szerinte ma is meglenne. – Valamint a szolidaritási adóval 6 milliárd forintot vesznek el a kerülettől, ez bőségesen fedezné az iskolák fenntartását. De ha ennek az összegnek csak a fele a kerületnél maradhatna, abból is gond nélkül fenntartható lenne a rendszer. Az elmúlt években, az állami fenntartás alatt a legtöbb iskolaépület felújítása elmaradt, mi ezt is nyugodt szívvel tudnánk vállalni. Olyan pedig nem fordulhatna elő még egyszer, hogy bosszúból, felelőtlenül kirúgunk tanárokat – fogalmazott a polgármester, utalva arra az esetre, amikor a Külső-Pesti Tankerületi Központ 2022 végén egyszerre nyolc tanárt rúgott ki azonnali hatállyal a XVIII. kerületi Karinthy Frigyes Gimnáziumból, amiért polgári engedetlenségi akciókban vettek részt. Annak ellenére is az azonnal kirúgás mellett döntöttek, hogy ezzel egy időre bizonytalanná vált a tanórák szakszerű megtartása.
Szaniszló Sándor lapunknak azt is elmondta, van egy olyan elképzelésük is, hogy ha visszakapják iskoláikat, egy kerületi „tankerületi központot” hoznának létre, melynek vezetőjét az iskolaigazgatók választhatnák meg.Lannert Judit új szemléletet ígér az oktatásban Nagyobb függetlenséget kaphatnak a magyarországi iskolák, a tankerületek beleszólási jogát korlátozná a Tisza-kormány