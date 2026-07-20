Szaniszló Sándor: Olyan nem fordulhatna elő még egyszer, hogy bosszúból, felelőtlenül kirúgunk tanárokat

oktatás;önkormányzat;iskola;XVIII. kerület;fenntartás;Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium;

2026-07-20 14:21:00 CEST

Összesen 24 iskola fenntartói jogának a visszavételét kezdeményezte a XVIII. kerületi önkormányzat – nyilatkozta a Népszavának Szaniszló Sándor polgármester.

Pestszentlőrinc-Pestszentimre képviselőtestülete nagy többséggel támogatta, hogy az önkormányzat indítson egyeztetést az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériummal (OGYM) a 14 éve államosított XVIII. kerületi iskolák visszavételéről. Szaniszló Sándor polgármester a Népszava érdeklődésére elmondta, mielőtt hivatalosan is megkeresték volna a minisztériumot, a kerületi iskolaigazgatók véleményét is megkérdezték, akik ugyancsak nagy arányban támogatták az elképzelést.

Összesen 24 kerületi iskola fenntartói jogainak visszavételéről kezdeményeztek egyeztetést, de cikkünk írásáig még nem kaptak választ az OGYM-től. A polgármester lapunknak azt mondta, legkésőbb augusztus végéig jó lenne tudni, hogyan lehet tervezni a következő tanévre. Álláspontja szerint az önkormányzat akár a most szeptemberben induló tanévtől is kész lenne visszavenni az iskolákat, de azt is elfogadnák, ha ez jövő szeptembertől történhetne meg.

Lapunk érdeklődött az OGYM-nél, mikor és milyen szempontok alapján kezdődhetnek meg az egyeztetések, más önkormányzatok jelezték-e, hogy visszavennék a helyi iskolák fenntartását. Szerettük volna megtudni azt is, milyen eredménnyel zárult a tankerületi központok felülvizsgálata, amelyet július 15-éig kellett elvégezni.

Az OGYM sajtóosztálya annyit írt, egyelőre nem minden kérdésben született döntés, ezért érdemben csak később tudnak reagálni.

Szaniszló Sándor elmondása szerint 2010 előtt, amikor még alpolgármester volt a XVIII. kerületben, a teljes költségvetési főösszeg negyede ment el az iskolákra, aminek a fedezete szerinte ma is meglenne. – Valamint a szolidaritási adóval 6 milliárd forintot vesznek el a kerülettől, ez bőségesen fedezné az iskolák fenntartását. De ha ennek az összegnek csak a fele a kerületnél maradhatna, abból is gond nélkül fenntartható lenne a rendszer. Az elmúlt években, az állami fenntartás alatt a legtöbb iskolaépület felújítása elmaradt, mi ezt is nyugodt szívvel tudnánk vállalni. Olyan pedig nem fordulhatna elő még egyszer, hogy bosszúból, felelőtlenül kirúgunk tanárokat – fogalmazott a polgármester, utalva arra az esetre, amikor a Külső-Pesti Tankerületi Központ 2022 végén egyszerre nyolc tanárt rúgott ki azonnali hatállyal a XVIII. kerületi Karinthy Frigyes Gimnáziumból, amiért polgári engedetlenségi akciókban vettek részt. Annak ellenére is az azonnal kirúgás mellett döntöttek, hogy ezzel egy időre bizonytalanná vált a tanórák szakszerű megtartása.

Szaniszló Sándor lapunknak azt is elmondta, van egy olyan elképzelésük is, hogy ha visszakapják iskoláikat, egy kerületi „tankerületi központot” hoznának létre, melynek vezetőjét az iskolaigazgatók választhatnák meg.