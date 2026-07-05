Lannert Judit új szemléletet ígér az oktatásban

támogatás;oktatáspolitika;iskolakezdés;Lannert Judit;

2026-07-05 11:46:00 CEST

Jelezte, az iskolakezdési támogatás nem old meg minden problémát, de fontos lépés azok megsegítése felé, akiknek erre a legnagyobb szükségük van.

Szemléletváltást indít az oktatáspolitikában az oktatási és gyermekügyi miniszter.

Lannert Judit egy vasárnapi Facebook-posztjában azt írta, amikor oktatásról van szó, valójában a gyerekekről kell beszélni.

Szerinte az elmúlt években túl sok szó esett intézményekről, szabályokról és rendszerekről, miközben az oktatás középpontjában mindig a gyerekeknek kell állniuk. A szemléletváltás az esélyteremtésre, az együttműködésre, az empátiára, a közösség erejére és arra épít, hogy minden gyerek egyenlő eséllyel férjen hozzá a tudáshoz - fogalmazott. Ennek a szemléletnek az első fontos eredménye a Tisza-kormány által elindított 100 ezer forintos iskolakezdési támogatás. A tárcavezető közölte, ez sok családnak jelent valódi segítséget az iskolakezdés előtt, amikor a kiadások egyszerre és nagy összegben jelentkeznek.

A miniszter célként azt jelölte meg, hogy egyetlen gyerek lehetőségeit se a családja anyagi helyzete határozza meg. A támogatás önmagában nem old meg minden problémát, de fontos lépés azok megsegítése felé, akiknek erre a legnagyobb szükségük van - zárta posztját Lannert Judit.