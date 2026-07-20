Most először böngészhető Ráday Mihály fotóhagyatéka

fotók;Ráday Mihály;Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár;városvédők;

2026-07-20 16:42:00 CEST

Ráday Mihály nyolcezer színes fényképével indította el a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest Gyűjteménye a „Nem fekete-fehér” című új online tematikus oldalát, amely első alkalommal teszi átfogóan hozzáférhetővé a városvédő budapesti fotóhagyatékát.

Az öt évvel ezelőtt elhunyt városvédő, televíziós és művészettörténész, Ráday Mihály neve összeforrt Budapest épített örökségének védelmével. Évtizedeken át járta fényképezőgépével a fővárost, és dokumentálta a változásait. 2012-ben csaknem nyolcezer színes felvételt adott át a Budapest Gyűjteménynek. A nagyjából 1985 és 2005 közötti időszakot felölelő hagyaték közel ötszáz budapesti helyszínt és témát örökít meg, sok esetben olyan épületeket, utcarészleteket és városi részleteket is, amelyek mára jelentősen átalakultak vagy teljesen eltűntek.

Az új weboldalon most először vált böngészhetővé a hagyaték teljes eredeti jegyzéke.

Huszonöt kiemelt helyszín is felfedezhető fényképeken és a hozzájuk kapcsolódó történeteken keresztül. A válogatásban többek között a New York-palota, a Hungária fürdő, a Gresham-palota, a Rumbach Sebestyén utcai zsinagóga és a Városliget szerepel.

A gyűjtemény különlegessége, hogy a fényképek nem művészi albumként, hanem egy városvédő munkanaplójaként tárulnak elénk.

Ráday Mihály sokszor életveszélyes állapotú épületekbe is bement, rossz időben, nehéz körülmények között fényképezett, vagy éppen egy utcán heverő építészeti részletet örökített meg. Nem a technikai tökéletesség érdekelte, hanem az, hogy megőrizze mindazt, ami hamarosan eltűnhet. A könyvtár ezért tudatos döntéssel utólagos technikai korrekció nélkül tette közzé a felvételeket.

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár tavaly hozta létre lapunk munkatársa, N. Kósa Judit szakmai vezetésével a Ráday Mihály Emlékprojektet, amelyben 34 önkéntes kutatása ismerhető meg a Király utca Kiskörút és Nagykörút közötti szakaszának történetéről. A résztvevők fényképek, interjúk, levéltári dokumentumok és digitális források felhasználásával negyven épület múltját dolgozták fel, létrehozva egy szabadon kutatható várostörténeti adatbázist.