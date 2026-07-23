Nevek a kalapban

Fidesz;köztársasági elnök;Polgár Judit;köztársasági elnökválasztás;Tisza Párt;

2026-07-23 06:00:00 CEST

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„Tiszás önkényuralomról” és politikai színjátékról beszélt Havasi Bertalan, miután Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy Polgár Juditot kérné fel köztársasági elnöknek. A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint „a jogállamiság és az alkotmányos demokrácia megszűnt létezni az országban”, ma Magyarországon „tiszás önkényuralom” van, Sulyok Tamás államfőt erőszakkal távolították el, így „lényegtelen a személy kérdése” a köztársasági elnöki posztra. Havasi Bertalan úgy fogalmazott: „Teljesen lényegtelen a személy kérdése, még a »jelölés« és a »társadalmi egyeztetés« összes tenyérbemászó körülményével együtt is.” Azt írta, Magyarországon „tiszás önkényuralom van, ahol a jogállamiság és az alkotmányos demokrácia nem működik”, s szerinte ez éppen abból a tényből tudható, hogy már nem Sulyok Tamás a köztársasági elnök, „Magyar Péter ugyanis erőszakkal eltávolította”. „Minden más csak porhintés, színjáték, ha úgy tetszik: bábozás” – fogalmazott Havasi Bertalan.

Megszólalt Bóka János is – aki ma már a párt frakcióvezetője –, s kifejezte: sajnálja, hogy Polgár Judit életműve Magyar Péter „politikai áldozatává válik”.

Közben a tudomány, a kultúra és a sport tizenhat szereplője levélben fordult Forsthoffer Ágneshez, az Országgyűlés elnökéhez, amelyben Polgár Judit felkérését és megválasztását javasolták köztársasági elnöknek. Az Ügyvédkör eközben hivatalos közleményben hozta nyilvánosságra, hogy Bárándy Péter korábbi igazságügyi minisztert tartja a legalkalmasabbnak a köztársasági elnöki székbe.

Minden tiszteletem és nagyrabecsülésem Polgár Judité, aki nem hagyott cserben a józan észbe vetett utolsó reményemmel, és visszautasította Magyar Péter felkérését. Azon egyszerű oknál fogva, mert felismerte, hogy az nem más, mint csapda. Először is a Fidesz maradékának nem veszélytelen végső, kímétletlen rugdalózása, másrészt jobb volna, ha ebből a mindent magával a mélybe ragadó, alattomos mocsártól, amelyből épp most próbál a Tisza kikecmeregni, minden tisztességes ember megóvná magát.

Nem akarunk károgni, de ez a köztársaságielnök-jelölti keringő a kelleténél máris jobban hasonlít az MSZP egykori kormányfőkereséséhez.

Orbán Balázs, a Fidesz volt kampányfőnöke is kifejtette véleményét a Facebook-oldalán Polgár Judit jelöléséről. A politikus szerint Sulyok eltávolítása jogilag aggályos körülmények között történt, „közjogilag hibás az előd eltávolítása, akinek a helyére beszavazzák majd a tiszások az új elnököt”. Úgy véli, nem számít, hogy ki lesz az utód. „Polgár Judit jelölésével nem az a baj, hogy ilyen vagy olyan háttere, tudása, végzettsége satöbbi van, ugyanis közjogilag hibás lesz a megválasztása. Ezért döntései érvénytelenek és bármikor visszacsinálhatók lesznek. Ráadásul ezt a helyzetet utólag már nem lehet kijavítani” – írta Orbán Balázs.

Elképesztő tévképzet, hogy egy ezeréves állam nem tudott annyi politikai tapasztalatot felhalmozni, hogy méltó vezetőt találjon magának. Hogy még csak azt sem engedheti meg magának, hogy népszavazáson dönthessen a kérdésben, mert ha akadhatna, akitől fél, hát az önmaga volna, s nem jutna békességre önmagával, az biztos.

Nem biztos viszont, hogy időben szólunk, de ha nem, akkor legyen örök tanulság Polgár Judit esete, miért nem juthat egy éretlen demokráciában egy civil a közhatalom csúcsára.