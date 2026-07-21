Újra nőtt a benzin ára az Egyesült Államokban az Irán elleni háború miatt

Egyesült Államok;benzinár;háború Iránban;

2026-07-21 06:25:00 CEST

Három szövetségi államban már több mint öt dollárt kell fizetni egy gallon benzinért.

Az Egyesült Államokban ismét jelentékeny mértékben drágult az üzemanyag átlagára az iráni konfliktus eszkalációjához kapcsolódó világpiaci olajár-emelkedés nyomán - derül ki a hétfőn megjelent adatokból.

Az Egyesült Államok autóklubjaként működő szervezet, az American Automobile Association (AAA) hétfői jelentése szerint a gallononkénti (3,78 liter) átlagár ismét 4 dollár fölé emelkedett az egy héttel korábbi 3,87 dollárról. Egy évvel ezelőtt az átlagár 3,1 dollár körül mozgott.

A friss adatok szerint az Egyesült Államok szövetségi államai között jelentősek az eltérések a benzinárat tekintve, így 22 szöveetségi államban 4 dollár felett, háromban 5 dollár felett van az átlagos benzinár. A legkevesebbet Indiana államban kell fizetni, ahol 3,1 dollárba kerül a csaknem közel négy liter üzemanyag.

A Hormuzi-szorosban közlekedő hajók ellen az elmúlt két hétben végrehajtott iráni támadások és az amerikai haderő által indított válaszcsapások nyomán ismét bizonytalanság lett úrrá a kőolajpiacokon, ami áremelkedéshez vezetett, és ez jelenik meg az amerikai benzinárakban is.