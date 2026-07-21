Újra nőtt a benzin ára az Egyesült Államokban az Irán elleni háború miatt

Az Egyesült Államokban ismét jelentékeny mértékben drágult az üzemanyag átlagára az iráni konfliktus eszkalációjához kapcsolódó világpiaci olajár-emelkedés nyomán - derül ki a hétfőn megjelent adatokból.
Az Egyesült Államok autóklubjaként működő szervezet, az American Automobile Association (AAA) hétfői jelentése szerint a gallononkénti (3,78 liter) átlagár ismét 4 dollár fölé emelkedett az egy héttel korábbi 3,87 dollárról. Egy évvel ezelőtt az átlagár 3,1 dollár körül mozgott.
A friss adatok szerint az Egyesült Államok szövetségi államai között jelentősek az eltérések a benzinárat tekintve, így 22 szöveetségi államban 4 dollár felett, háromban 5 dollár felett van az átlagos benzinár. A legkevesebbet Indiana államban kell fizetni, ahol 3,1 dollárba kerül a csaknem közel négy liter üzemanyag.Szárazföldi folyosók menthetik meg az egyre jobban elbizonytalanodó kőolajpiacot
A Hormuzi-szorosban közlekedő hajók ellen az elmúlt két hétben végrehajtott iráni támadások és az amerikai haderő által indított válaszcsapások nyomán ismét bizonytalanság lett úrrá a kőolajpiacokon, ami áremelkedéshez vezetett, és ez jelenik meg az amerikai benzinárakban is.