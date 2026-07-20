Szárazföldi folyosók menthetik meg az egyre jobban elbizonytalanodó kőolajpiacot

Szaúd-Arábia;Perzsa-öböl;olajvállalat;Hormuzi-szoros;olajszállítás;

2026-07-20 18:02:00 CEST

Az Öböl menti államok a tengeri útvonalak bénulása miatt újra teljes kapacitásra kapcsolják a régi csővezetékeket, és felgyorsítják a vasúti fejlesztéseket. Feltételezések szerint a válság átrajzolhatja a Közel-Kelet energetikai és kereskedelmi térképét, miközben a kőolaj ára újra emelkedik.

A Hormuzi-szoros sebezhetősége ismét megmutatta, sokszor milyen „apróságokon” múlik a világgazdaság energiaellátása. A térségen békeidőben napi mintegy húszmillió hordó olaj és különféle olajtermék halad át, vagyis a globális fogyasztás csaknem ötöde. Amikor a hajózás lelassul, a biztosítási díjak emelkednek, a tankerek várakoznak, a piac pedig azonnal magasabb kockázati prémiumot áraz. A legfrissebb kereskedési adatok szerint a Brent ára hétfőn már 90 dollár fölé ugrott.

Ezért kapnak most hirtelen új jelentőséget azok a csővezetékek és szárazföldi folyosók, amelyeket eredetileg éppen egy hormuzi blokád rémképe miatt építettek vagy terveztek. A Perzsa-öböl államai nem tudják teljesen kiváltani a tengeri szorost, de a céljuk már nem is ez. Az a kérdés, sikerül-e annyi exportot átirányítani a Vörös-tenger, az Ománi-öböl és a Földközi-tenger felé, hogy ne álljon le a kitermelés, és ne szakadjon szét a globális ellátási lánc.

A sivatagi vezetékek új szerepe

A legfontosabb szaúdi mentőútvonal a Kelet-Nyugat vezeték, amely az olajban gazdag keleti tartományokat köti össze a vörös-tengeri Janbu kikötőjével. A több mint 1200 kilométeres rendszer eredete az iraki-iráni háború idejéig nyúlik vissza, amikor Rijád először szembesült azzal, hogy az ország olajbevételei egyetlen tengeri szűk keresztmetszeten múlhatnak. A vezeték ma már nem tartalékmegoldás, hanem stratégiai ütőér: teljes kapacitáson akár napi hétmillió hordó mozgatására is alkalmas.

Ez hatalmas előny Szaúd-Arábiának, de nem csodafegyver. A vörös-tengeri kijárat enyhítheti a sokkot, ám nem képes minden öbölbeli szállítmányt átvenni. Irak különösen sebezhető helyzetben van, mert exportjának jelentős része továbbra is a Perzsa-öbölhöz kötődik. Bagdad ezért újra elővette az északi és nyugati útvonalak kérdését: a Kirkukból a törökországi Ceyhanba vezető rendszer, a szíriai Baniyas felé tervezett régi folyosó és az Akabába tartó iraki-jordániai vezeték mind ugyanarra a problémára keres választ.

Az Egyesült Arab Emírségek szintén évek óta építi saját hormuzi biztosítását. A Habshanból Fujairahba tartó vezeték az Ománi-öböl partjára viszi az abu-dzabi nyersolajat, vagyis már a szoroson kívülre. A mostani válságban különösen felértékelődött ez a kijárat, ezért Abu-Dzabi a kapacitás bővítését sürgeti. A terv logikája világos: ha a tankerek nem tudnak biztonságosan belépni a Perzsa-öbölbe, akkor a rakodási pontokat kell a nyílt óceánhoz közelebb vinni.

A szárazföldi megoldások sem érinthetetlenek. Fujairah vagy Janbu ugyan megkerüli Hormuzt, de nem tűnik el a térképről: drónok, rakéták és szabotázsakciók a távolabbi kikötőket, pumpaállomásokat és finomítókat is elérhetik. A modern konfliktusokban már nem elég kikerülni a szűk tengeri folyosót, az egész logisztikai láncot védeni kell.

Vasút, kikötő, új kereskedelmi térkép

A válság nemcsak az olajról szól. Katar cseppfolyósított földgáza, héliumexportja, a térség műtrágya- és fémipari szállítmányai ugyanúgy függnek a hajózási útvonalaktól. Ha a szoros tartósan bizonytalanná válik, annak nemcsak az autósok és a légitársaságok érzik meg az árát, hanem a chipgyártás, az élelmiszer-termelés és a fejlődő országok importfüggő gazdaságai is.

Ezért gyorsulnak fel a vasúti tervek is. Az Öböl-menti Együttműködési Tanács régóta dédelgetett projektje a hat monarchia vasúti összekapcsolása: Szaúd-Arábia, az Emírségek, Omán, Katar, Kuvait és Bahrein egy olyan hálózatot szeretne, amely legalább részben függetleníti a régiót a tengeri útvonalak zsarolhatóságától. A Hafeet Rail az ománi Sohar kikötőjét kapcsolná össze az emírségekbeli városokkal, más tervek pedig Dammamot és az óceán felé nyitott kikötőket kötnék össze.

A nagyobb kép ennél is ambiciózusabb. Az India-Közel-Kelet-Európa gazdasági folyosó a tengeri és vasúti szakaszok összekapcsolásával teremtene új kereskedelmi útvonalat India, az arab félsziget, Izrael és az európai kikötők között. Pireusz, Trieszt vagy Marseille felé így olyan konténeráramlás indulhatna, amely nem kizárólag a Hormuzi-szoros, a Vörös-tenger és más veszélyes tengeri pontok jóindulatától függ.

A mostani válság tehát nemcsak átmeneti kényszerintézkedéseket hoz, hanem gyorsítja a Közel-Kelet gazdasági újrarendeződését. A csővezetékek, vasutak és alternatív kikötők nem szüntetik meg Hormuz jelentőségét, de csökkentik azt a bénító kiszolgáltatottságot, amely évtizedeken át természetes adottságnak tűnt. Ha a konfliktus elhúzódik, a térség országai a túlélés érdekében azt teszik, amit békében sokszor halogattak: összekötik a sivatagot a tengerekkel, a régi olajállamokat pedig egy új szárazföldi kereskedelmi rendszerrel.