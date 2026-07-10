További 821 millió forintot különít el a kormány, hogy megelőzzék a környezetkárosodást a becsődölt Dunai Vasmű területén

környezetszennyezés;környezetkárosítás;Dunaferr;Dunai Vasmű;Tisza-kormány;

2026-07-10 20:28:00 CEST

A gyárért felelő cégek felszámolás alatt állnak, nem tudják vállalni a szükséges intézkedések költségeit, így a kormány kénytelen közpénzből fizetni azokat.

Július 31-ig további 821 millió forintot szán a kormány a becsődölt Dunai Vasmű területén felmerülő esetleges környezetkárosodás elkerülésére – vette észre a pénteki Magyar Közlönyben a Telex.

A lap emlékeztet: a kormány májusban döntött arról, hogy június végéig legfeljebb 1 milliárd forinttal beszállnak a gyárnál felmerülő iparbiztonsági veszély és a környezetkárosodás megelőzésébe. Most még egy hónapra újabb forrást, több mint 821 millió forintot szánnak erre a célra.

A határozat indoklása szerint ehhez ugyanis közérdek fűződik. Mint írják, a gyárért felelő cégek felszámolás alatt állnak, és nem tudják vállalni a szükséges intézkedések költségeit, így a kormány kénytelen közpénzből fizetni azokat.

Mint többször megírtuk, az egykori Dunaferr agóniája roppant hosszú, évtizedes történet. Az acélmű megmentésére becslések szerint több mint 100 milliárd forintnyi állami ráfordítás ment el, ám ennek ellenére sem sikerült stabilizálni a társaság helyzetét. Mára az üzem ismét teljesen leállt. Az előző kabinet a folyamat utolsó szakaszában még a brit-indiai Liberty Steel-csoportban bízott, ám a befektető ahelyett, hogy érdemi termelést biztosított volna, további támogatásokat igényelt, és eladta az egyébként igen értékes szén-dioxid-kvótákat. Ez a lépés végleg a teljes krízis felé tolta a vállalatot. A folyamat vége az lett, hogy tavaly nyáron mintegy 2700 embert küldtek el egyszerre, ami lényegében megpecsételte a vállalatcsoport sorsát.