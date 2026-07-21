Tőzsdei machináció gyanúja miatt nyomoz a rendőrség az ügyben, amelynek Hadházy Ákos szerint Tiborcz Istvánhoz van köze

tőzsde;feljelentés;csalás gyanúja;rendőrségi nyomozás;Hadházy Ákos;Tiborcz István;

2026-07-21 12:07:00 CEST

A volt parlamenti képviselő a múlt hónapban tett feljelentést, és azon csodálkozik, hogy az ügyletet mindenben rendben találó ősfideszes Varga Mihály, miért maradhat a helyén MNB-elnökként.

„A rendőrség arról tájékoztatott, hogy a feljelentésem alapján elrendelték a gigantikus tőzsdei csalás ügyében a nyomozást. Arról nem tudok, hogy már be is vitték volna, vagy köröznék, de talán ami késik, nem múlik” – adta hírül Facebook-oldalán Hadházy Ákos. Szerinte az ügy pofonegyszerű: Tiborcz István többségi részvényes volt egy részvénytársaságban, amelyik milliárdokkal túlárazottan megvette Tiborcz István egy másik cégét, amiről aztán kiderült, hogy sokkal kevesebbet ér, mint amennyiért megvették.

Csakhogy addigra Orbán Viktor veje már angolosan távozott, eladta a részvényeit. A pocsék üzlet hírére persze bedőltek a részvények, de a pórul járt kisrészvényesek hiába fordultak a Varga Mihály által vezetett Magyar Nemzeti Bankhoz (MNB), szerintük minden rendben volt az ügylettel – tette hozzá Hadházy Ákos, odaszúrva egyet Magyar Péter kormányának is. Szerinte ugyanis érdekes kérdés, hogy ha Sulyoknak – helyesen – mennie kellett, akkor „Varga Mihály ősfideszes elkövető hogy a fenébe maradhat a Nemzeti Bank elnöke”. Mindenesetre kíváncsian várom a nyomozás eredményét, remélem, gyorsabbak lesznek, mint az eddigi rendőrségi eljárások.

Csaknem két hete mi is írtunk arról, hogy Hadházy Ákos feljelentést tett tőzsdei machináció gyanúja miatt, A korábbi ellenzéki politikus az ALTEO-részvények ügyében bennfentes kereskedelem, csalás és hűtlen kezelés gyanúja miatt fordult a hatóságokhoz. Kifejtette, néhány hete egy „nagyon komoly és magas rangú szakember” azt mondta neki, hogy Tiborcz Istvánt önmagában emiatt a tőzsdei bűncselekmény miatt is már holnap be lehetne vinni. Ugyanakkor Varga Mihály jegybankelnököt „kőfideszes gengszternek” nevezte.

A volt képviselő szerint Tiborcz István egyik cége horribilisen túlárazva megvette egy másik cégét, miközben a vevő cégben kisbefektetők is tulajdonosok voltak. A miniszterelnök veje később kiszállt a vevő cégből, majd amikor kiderült, hogy a megvásárolt céggel gondok vannak, az ALTEO-részvények 25 százalékot estek. Az ügyben a Tiborcz-féle BDPST Group közleményt adott ki, amelyben állításuk szerint Tiborcz István sem az Alteo Nyrt.-ben nem volt tulajdonos, sem az Alteo részvényeinek egy részét korábban birtokló Főnix magántőkealapban nem volt tulajdonos vagy befektető.