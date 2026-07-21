Időzített bombává vált a Fekete-tenger

Mintegy 3790 tonna cseppfolyósított LPG-gázt szállított az a libériai felségjelzésű Gas Lisbon tartályhajó, amelyet kedd hajnalban dróntalálat ért a Fekete-tengeren, a román felségvizektől alig 20 tengeri mérföldre. A tanker az egyiptomi Alexandria kikötőjéből indult és az ukrajnai Renibe tartott.
A Román Hajózási Hatóság közleménye szerint a dróntalálat nyomán a hajón robbanás történt, ami tüzet és súlyos károkat okozott, így a 17 fős legénység kénytelen volt a hajó orr-részébe menekülni, saját evakuációs eszközeit nem tudta használni. A mentési munkálatokat a román hatóságok végezték el, a legénységet kimentették, partra tették, illetve az ellátásra szorulókat kórházba szállították. A bajba jutott hajóval való kommunikációt egy közeli kereskedelmi hajó segítségével tartották fenn. A mentésben a parti őrség egy és az embermentő hatóság két hajója vett részt, a kedvezőtlen időjárási körülmények miatt légi mentés nem volt lehetséges.
Románia küldött a helyszínre egy vontatóhajót is, amely gondoskodik arról, hogy az égő gázszállító hajó ne sodródjon el, és ne jelentsen további veszélyt a hajózás biztonságára. A román hatóságok arra figyelmeztették a térségben közlekedő hajókat, hogy legalább három tengeri mérföldes, azaz körülbelül 5,5 kilométeres távolságot tartsanak az égő tartályhajótól.
Nicuşor Dan román államfő közölte: a román állami intézmények riadókészültségben vannak, „és tisztázni fogják ennek a súlyos incidensnek a körülményeit, okait és a felelősségeket”. Az elnök szerint a támadás „nagy valószínűséggel az Oroszországi Föderáció Ukrajna ellen folytatott illegális háborújának része”.
A libériai hajót ért fekete-tengeri támadás nem példátlan, vasárnap egy bissau-guineai zászló alatt közlekedő gabonaszállító teherhajóra, a Golden Leora csapott le három orosz drón Odessza partjainál, tíz halálos áldozatot okozva. A mostani támadás veszélyességét az növeli, hogy ismételten román felségterület közelében történt, s ezáltal újfent felmerült a NATO-val való közvetlen konfliktus veszélye. Az ukrán dunai kikötő, Reni csupán 22 kilométerre fekszik a legnagyobb román dunai kikötőtől, Galactól.
A román–ukrán–moldovai hármas határ mentén az ukrajnai háború kitörése óta folyamatosak az incidensek, Románia területén menetrendszerűen csapódnak be drónok vagy dróndarabok, a román katasztrófavédelem lakossági riasztórendszert kénytelen működtetni emiatt. A térségben, a Fekete-tenger közelében ugyanakkor fontos NATO- és amerikai katonai támaszpontok működnek. Az orosz támadások mégis egyre vakmerőbbek, Románia nemegyszer volt kénytelen NATO-vadászgépeket riasztani. Májusban komoly diplomáciai feszültség keletkezett a két ország között – Románia kiutasította Oroszország konstancai főkonzulját és bezáratta az orosz diplomáciai kirendeltséget azt követően, hogy kétszer is Galac lakott területére csapódott be orosz drón.Tíz ember meghalt, amikor orosz támadás ért egy gabonaszállító teherhajót Odessza partjainál
A Fekete-tengert a háború kezdete óta neuralgikus pontnak, az egyik legfőbb potenciális eszkalációs területnek tartják a biztonsági és védelmi szakértők.
Oroszország ugyanis a háború 2022. február 24-i kirobbantásának első napján már blokáddal kísérletezett a Fekete-tenger nemzetközi vizein, Románia kizárólagos gazdasági övezetének északi határán, és minden Ukrajnába tartó kereskedelmi hajót eltérített vagy megállított. A román és bolgár fekete-tengeri üdülőtelepülések strandjaira többször sodródtak aknák és bombák, az ukrán dunai kikötőket sújtó orosz támadások pedig egyáltalán nem számolnak a román és moldovai felségterületek közelségével. Oroszország mérlegelés nélkül – vagy éppen hogy hidegen mérlegelve – kihasználja mindazokat a geopolitikai és katonai eszközöket, amelyekkel e térségben rendelkezik, korlátozva ezáltal a Fekete-tenger térségéhez való hozzáférést és a part menti államok általi használatot.
A NATO idegeit borzoló orosz provokációk a keleti szárny más területein, az Északi-tenger mentén, Lengyelországban és a balti államokban is gyakoriak. Itt a légtérsértéseket nemcsak drónok, hanem időnként kémléggömbök súlyosbítják, és ehhez az oroszok gyakran belarusz segítséget is kapnak.A kijevi tüntetők péntekig adnak időt Zelenszkijnek Fedorov visszahelyezésére és Szirszkij leváltására