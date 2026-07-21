Menczer Tamás a politikai jövőjét továbbra is Orbán Viktor mellett képzeli el

Fidesz;Menczer Tamás;Magyar Péter;

2026-07-21 16:18:00 CEST

A Fidesz választási vereségének egyik fő okát a kormánypárti szereplők látványos gazdagodásában és fényűző életmódjában jelölte meg.

Nem készül visszavonulni a politikától Menczer Tamás, aki a választás óta többször beszélt Orbán Viktorral - derült ki a Fidesz volt parlamenti képviselőjének és kommunikációs igazgatójának a Médiapiacnak adott interjújából, amelyet a 444 szemlézett.

A pártelnök kérdésére azt mondta, 42 éves, és úgy érzi, továbbra is van feladata. Politikai pályáját úgy értékelte, hogy a mögötte álló két választás közül egyet megnyert, egyet elvesztett.

A Fidesz választási vereségének egyik fő okát a kormánypárti szereplők látványos gazdagodásában és fényűző életmódjában jelölte meg. Az ellenzéki politikus azt mondta, hogy személyesen egyetlen lopást sem látott.

A szavaiból úgy tűnik, hogy semmit nem bánt meg abból, ahogyan politizált és amit az elmúlt években tett. Fenntartotta a Magyar Péterrel szemben alkalmazott politikai kommunikációját, és Hann Endrével kapcsolatos kijelentéseiért sem kért bocsánatot; szerinte a közvélemény-kutatónak simán „szerencséje” is lehetett.

Úgy véli, nem hibázott, amikor nyilvánosan belekötött Magyar Péterbe a pécsi gyermekotthon előtt. Menczer Tamás szerint „egy gonosz emberrel” szemben lépett fel. „Nem provokáltam, az igazságot mondtam el neki” - fogalmazott. Arra a kérdésre, hogy mit tenne másképp egy hasonló helyzetben, annyit mondott, „jobban csinálnám”.

A háborúról szóló kormánypárti üzeneteket sem minősítette utólag kampányfogásnak. Közlése alapján ma is érvényesnek tartja azokat az állításokat, amelyeket a választási kampányban képviselt.

Az interjúban családja helyzetéről is beszélt. Azt mondta, hogy „a Menczer névvel ma nem könnyű elhelyezkedni”, politikai jövőjét azonban továbbra is Orbán Viktor mellett képzeli el.