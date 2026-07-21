Menczer Tamás a politikai jövőjét továbbra is Orbán Viktor mellett képzeli el

Nem készül visszavonulni a politikától Menczer Tamás, aki a választás óta többször beszélt Orbán Viktorral - derült ki a Fidesz volt parlamenti képviselőjének és kommunikációs igazgatójának a Médiapiacnak adott interjújából, amelyet a 444 szemlézett.
A pártelnök kérdésére azt mondta, 42 éves, és úgy érzi, továbbra is van feladata. Politikai pályáját úgy értékelte, hogy a mögötte álló két választás közül egyet megnyert, egyet elvesztett.
A Fidesz választási vereségének egyik fő okát a kormánypárti szereplők látványos gazdagodásában és fényűző életmódjában jelölte meg. Az ellenzéki politikus azt mondta, hogy személyesen egyetlen lopást sem látott.Csaknem 10 millió forintért szállt meg Madrid legelőkelőbb luxusszállodájában Szalay-Bobrovniczky Kristóf és ötfős kíséreteHadházy Ákos: Félmillió forintos napszemüvegben menetelt a békéért Gáspár Evelin
A szavaiból úgy tűnik, hogy semmit nem bánt meg abból, ahogyan politizált és amit az elmúlt években tett. Fenntartotta a Magyar Péterrel szemben alkalmazott politikai kommunikációját, és Hann Endrével kapcsolatos kijelentéseiért sem kért bocsánatot; szerinte a közvélemény-kutatónak simán „szerencséje” is lehetett.
Úgy véli, nem hibázott, amikor nyilvánosan belekötött Magyar Péterbe a pécsi gyermekotthon előtt. Menczer Tamás szerint „egy gonosz emberrel” szemben lépett fel. „Nem provokáltam, az igazságot mondtam el neki” - fogalmazott. Arra a kérdésre, hogy mit tenne másképp egy hasonló helyzetben, annyit mondott, „jobban csinálnám”.Videón, ahogy Magyar Péter és Menczer Tamás szópárbajt vív a pécsi gyermekotthonnál, Török Gábor szerint hatalmas öngólt lőtt a Fidesz Fegyvernemet váltott a Fidesz a Magyar Péter elleni harcában, kocsmában ennyiért már simán ütöttek volna
A háborúról szóló kormánypárti üzeneteket sem minősítette utólag kampányfogásnak. Közlése alapján ma is érvényesnek tartja azokat az állításokat, amelyeket a választási kampányban képviselt.
Az interjúban családja helyzetéről is beszélt. Azt mondta, hogy „a Menczer névvel ma nem könnyű elhelyezkedni”, politikai jövőjét azonban továbbra is Orbán Viktor mellett képzeli el.