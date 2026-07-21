Szerencsejáték Zrt.: Nem történt csalás az áprilisi telitalálatos lottósorsolásokon

Nem történt idegen beavatkozás a 2026 áprilisában, a 16. játékhéten megtartott négy telitalálatos számsorsjáték sorsolásán - közölte a Szerencsejáték Zrt. a belső vizsgálati eredményre és a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának ellenőrzésére hivatkozva.
A hatóság megállapítása szerint a sorsolások előkészítése és lebonyolítása jogszerű volt. Az ellenőrzés ugyan feltárt egy eltérést, az azonban nem változtatta meg és nem befolyásolta a kihúzott eredményeket.
A négy telitalálat négy különböző játékoshoz tartozott, a nyereményeket pedig kifizették.
A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága ennek ellenére bírságot szabott ki.Tízmillió forintra büntették a Szerencsejáték Zrt.-t a parlamenti választás hetén érkező telitalálat-sorozat miatt
A Szerencsejáték Zrt. közlése alapján a szankció oka nem a sorsolások eredménye volt, hanem az, hogy a társaság és a hatóság eltérően értelmezi a játéktervek online zárásra vonatkozó technikai rendelkezését.
A lottótársaság kezdeményezi, hogy a vitatott előírás tartalmát a hatósággal közösen tisztázzák.Rendkívüli hatósági ellenőrzést kér a múlt heti 4 számsorsjátékon elért telitalálatok sorsolásai miatt a Szerencsejáték Zrt.