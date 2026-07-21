Szerencsejáték Zrt.: Nem történt csalás az áprilisi telitalálatos lottósorsolásokon

vizsgálat;Szerencsejáték Zrt.;csalás;Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága;

2026-07-21 16:50:00 CEST

A négy számsorsjáték eredményét nem befolyásolta a vizsgálatban feltárt eltérés, a nyereményeket pedig négy különböző játékos kapta meg.

Nem történt idegen beavatkozás a 2026 áprilisában, a 16. játékhéten megtartott négy telitalálatos számsorsjáték sorsolásán - közölte a Szerencsejáték Zrt. a belső vizsgálati eredményre és a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának ellenőrzésére hivatkozva.

A hatóság megállapítása szerint a sorsolások előkészítése és lebonyolítása jogszerű volt. Az ellenőrzés ugyan feltárt egy eltérést, az azonban nem változtatta meg és nem befolyásolta a kihúzott eredményeket.

A négy telitalálat négy különböző játékoshoz tartozott, a nyereményeket pedig kifizették.

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága ennek ellenére bírságot szabott ki.

A Szerencsejáték Zrt. közlése alapján a szankció oka nem a sorsolások eredménye volt, hanem az, hogy a társaság és a hatóság eltérően értelmezi a játéktervek online zárásra vonatkozó technikai rendelkezését.

A lottótársaság kezdeményezi, hogy a vitatott előírás tartalmát a hatósággal közösen tisztázzák.