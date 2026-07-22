Lőrinczy Attila Haragossziget című drámája egyáltalán nem könnyed nyári szórakoztatás

színház;Miskolci Nemzeti Színház;Szentendrei Teátrum;

2026-07-22 07:05:00 CEST

A Szentendrei Teátrum idei saját produkciójaként a nyers valóság és a költőiség elegyét kínálta a MűvészetMalom udvarán.

Három élet történéseit követhetjük párhuzamosan Lőrinczy Attila Haragossziget című drámájában. A mű ősbemutatóját Réthly Attila rendezte Szombathelyen, most pedig Widder Kristóf vitte színre a Szentendrei Teátrum idei programjának nyitányaként, a Miskolci Nemzeti Színház szakmai partnerségével, a MűvészetMalom udvarán.

Kupás Anna nagyon izgalmas díszletet tervezett. Felépítettek egy hatalmas dobozszerű szobát. Fel lehet mászni a tetejére, sőt a két fiatal színész, Baranyi Emma és Börcsök Olivér különböző tornamutatványokat is végrehajt rajta. A szoba mellett pedig az udvar egyedi adottságait kihasználva képzőművészeti értékű tér alkotja a „színpad” további részét.

A történet 2019-ben játszódik. Az ötvenes éveiben járó könyvtárosnő édesanya, Erika, a tizenhat éves gimnazista Stuci, a lánya és a tizenkilenc éves, egyetemista Zsomer, a lány szerelmének töredékes vallomásainak egymásutánja alkotja a családi drámát. A darabban nincsenek is dialógusok. Időugrásokban hallható monológokat kapunk. Ezek szaggatottsága hasonlít egy kortárs zeneműre. Amikor már úgy érezzük, hogy elkaptuk a ritmust, akkor egyszerre érkezik egy váratlan „harmónia”. De hát az életünk is ilyen, bármikor képes fellángolni vagy éppen kisiklani.

Lőrinczy apró mozaikokból rakja össze a figurákat. Érdemes őket jól megfigyelnünk. Sűrített alakok ők, a hibáikkal, az esendőségükkel és azokkal az erényeikkel együtt, melyeket állandóan elnyom a közeg, illetve ők maguk. Így nem lehet más a végkifejlet, mint egy görög sorstragédiába illő kifutás.

Kérdés, hogy a fiatalabb generációk kitörhetnek-e a szüleiktől örökölt mintákból, függőségekből.

Stucit Baranyi Emma játssza hihetetlen érzékenységgel, megmutatja a lány erőfeszítéseit, hogy mennyire más szeretne lenni, mint az anyukája. Azt is, hogy menyire vágyik a boldogságra, miközben igazából nincs is esélye erre. Börcsök Olivér alakítja Zsomert, aki Rómeóként igyekszik lovagias lenni, ám mégis végzetesen belekeveredik egy tragédiába, amely mindkettőjük életét tönkreteszi.

Erikát, az édesanyát Nádasi Erika formálja meg. Hosszú ideig néma a színpadon, aztán amikor megszólal, sokáig nem hisszük el, hogy bár iszik és veri a lányát, áldozattá válhat. Benne van a női őserő, de a választásai mindent felülírnak. Sajnos nem jó értelemben. Mindhárom színész óriási teljesítményt nyújt. Erős színpadi jelenlétük még azt is feledteti, hogy a történet szabadtéren, a nyár közepén került színpadra. Akkor, amikor talán jobban esne a könnyedebb szórakozás. A színészi játék, az egyedi díszlet és az impulzív rendezés azonban mégis képes fontos színházi pillanatokat teremteni. A tervek szerint a következő évadban a Miskolci Nemzeti Színházban látható majd a produkció.