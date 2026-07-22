Moszkva hozzálátott, hogy létrehozza saját Starlink-hálózatát

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2026-07-22 07:41:00 CEST

Oroszország felbocsátotta Rasszvet műholdjainak újabb csoportját, hogy néhány éven belül kiépítse az űrinternetet biztosító Starlink rendszer saját, katonai célra is használható alternatíváját – figyelmeztetett az ukrán elnök egyik tanácsadója.

„Oroszország felbocsátott egy második csoportot Rasszvet típusú alacsony Föld körüli pályán keringő műholdjaiból, amelyektől azt várja, hogy a Starlinknek megfelelő műholdas internet-szolgáltatást biztosítsanak. Jelenleg már akár 40 ilyen műhold is keringhet a Föld körül” – írta a Telegramon Szerhij „Villám” Beszkresztnov, az ukrán elnök védelmi technológiai tanácsadója.

Ahhoz, hogy a Bjuro 1440 orosz űripari vállalat által kidolgozott rendszer katonai célokra is hatékonyan használható legyen, Oroszországnak legalább néhány száz ilyen műholdat kell telepítenie – idézte Beszkresztnov bejegyzését a Kyiv Post. Összevetésként a tanácsadó elmondta, hogy az Elon Musk birtokában lévő SpaceX techóriás jelenleg több mint 15 ezer szatellitet működtet, az Eutelsat OneWeb hálózatának mintegy 6-700 műholdja van, míg az Amazonhoz tartozó Project Kuiper eddig 4-500 ilyennel rendelkezik, és távlatilag 4 ezerre tervezi növelni műholdjai számát.

Oroszország azt állítja, hogy a Rasszvet hálózat globális lefedettségű széles sávú internetet biztosít majd, akár 1 Gbps sebességet kínálva előfizetői terminálonként, mindössze 70 milliszekundumos késleltetés mellett.

Nyugati és ukrán elemzők arra figyelmeztetnek, hogy ilyen paraméterekkel a Bjuro 1440 hálózata jelentős katonai alkalmazások futtatására is alkalmas lesz, titkosított kommunikáció mellett műveletirányítási és -ellenőrzési képességeket, valamint széles körű konnektivitást biztosítva az orosz erők számára.

Bár a projekt évek óta fejlesztés alatt állt, az év elején új sürgetést kapott, miután a SpaceX Kijev kérésére „elvágta” az Ukrajnát növekvő hatékonysággal támadó orosz fegyveres erők Starlink hozzáférését. A lépés jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy Ukrajnának idén – 2022 ősze óta először – sikerült a maga javára billenteni az ötödik éve tartó orosz agresszió menetét. Moszkva számára ugyanis súlyos hátrány, hogy miközben Oroszországban elérhetetlenné vált a műholdas internet, az ukrán erők épp a Starlinkhez kapcsolódó drónokkal tudnak nagy hatótávolságú csapásokat mérni például a legfontosabb orosz olajfinomítókra, kihasználva, hogy a hálózat mentes az orosz elektronikus zavarás hatásaitól.

A Militarnij hírportál szerint az orosz Iksz (X) Holdinghoz tartozó Bjuro 1440 vállalat idén március végén indította útjára a Rasszvet műholdak első, már működőképes csoportját, s ezeket a vállalat saját irányítóközpontja állította pályára és vezérli. (Igaz, a 16-ból egyet azóta, június elején beismerten elvesztettek.)

Az űreszközök saját fejlesztésű platformon épülnek, megújított energiarendszerrel, következő generációs, műholdak közötti lézerterminálokkal, plazmameghajtással. A telepítés jelen állapotát a Bjuro 1440 nagyjából ezer nappal első kísérleti műholdjainak felbocsátása után érte el, némi késedelemmel: az első működőképes műholdak felbocsátását ugyanis 2025 végére tervezték.

Oroszország most nagyszabású telepítést tervez több tucat felbocsátással és a konstelláció gyors bővítésével és azzal az elképzeléssel, hogy a rendszerhez csatlakoztathatók lesznek a vonatok és repülőgépek is.

A hálózat a jelenlegi tervek szerint kezdetben 350 műholdból áll majd, és ebből több mint 250 várhatóan 2027-ig, a kereskedelmi szolgáltatások megkezdéséig telepítésre kerül. 2035-re pedig műholdjaik száma meghaladhatja a 900-at.

A projektet 102,8 milliárd rubellel (körülbelül 1,36 milliárd dollár) támogatja az orosz szövetségi költségvetés a nemzeti adatgazdasági program keretében. A Bjuro 1440 2030-ig további 329 milliárd rubelt (körülbelül 4,36 milliárd dollárt) tervez a megvalósításba befektetni saját forrásaiból.

Alekszej Szelobkov, az Iksz Holding vezérigazgatója a Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórumon június 5-én megerősítette, hogy 2027-re tervezik műholdas internetszolgáltatásuk kereskedelmi forgalomba hozatalát. Arról nem szólt a fáma, hogy az ukrán stratégiai dróncsapások miatt egyre súlyosabb gondokkal küzdő orosz gazdaságnak lesz-e még ereje ezt a tervet megvalósítani.