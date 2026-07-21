Lázár János: Magyarországon ma nem elszámoltatás, hanem leszámolás zajlik

Fidesz;Lázár János;Havasi Bertalan;

2026-07-21 19:01:00 CEST

Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatójának közlése szerint pedig az ügyészség még mindig a párt szervereiben kotorászik.

Magyarországon ma nem elszámoltatás, hanem leszámolás zajlik - jelentette ki a Fidesz országgyűlési képviselője a Magyar Távirati Irodának (MTI) nyilatkozva azzal kapcsolatban, hogy kedden megjelent az ügyészség a Fidesz szerverközpontjában a Nemzeti Kulturális Alap ügyében (NKA) indult nyomozás kapcsán.

Lázár János a Fidesz keddi, budapesti frakcióülésére érkezőben azt mondta, a Tisza és a kormány azt várja el a hatóságoktól, hogy a Fideszt politikailag ellehetetlenítse és megsemmisítse. Magyarországon ma nem elszámoltatás, hanem leszámolás zajlik - fogalmazott. Nagyon aggasztónak nevezte, hogy fideszes szavazók adataihoz akar hozzáférni az ügyészség, ez szerinte életveszélyes és abszolút a demokratikus politikai kultúrával szemben áll. Hozzátette: az ügyészség nem mondja meg pontosan, hogy mit csinál, fideszes adatokban matat jelen pillanatban.

A Fidesz kommunikációs igazgatója kedden kora este azt közölte, hogy az ügyészség még mindig a Fidesz szervereiben „kotorászik”. Havasi Bertalan úgy fogalmazott, „a Fidesz egy rendszerváltó párt, sok zsebdiktátorral szállt már szembe sikerrel. Magyar Péternek is sok kását kell még megennie, ha térdre akarja kényszeríteni a nemzeti oldal legnagyobb közösségét!” - tette hozzá.