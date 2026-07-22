Menekülőút nyithatja meg Marine Le Pen kampányát az Élysée-palotáért

Franciaország;francia elnökválasztás;Marine Le Pen;

2026-07-22 13:22:00 CEST

A jobboldali populista Nemzeti Tömörülés frakcióvezetője a francia semmítőszékhez fordult, miután másodfokon is elítélték az európai parlamenti asszisztensek ügyében. A jogi manőver átmenetileg lehetővé teszi számára, hogy elektronikus felügyelet nélkül készüljön a 2027-es voksolást megelőző hadjáratra.

Marine Le Pen hivatalosan is az utolsó jogi eszközhöz nyúlt: a francia semmítőszéktől kéri a párizsi fellebbviteli bíróság ítéletének felülvizsgálatát. A Nemzeti Tömörülés vezető alakját július 7-én másodfokon is bűnösnek mondták ki az európai parlamenti asszisztensek ügyében, de a szankciókat úgy mérsékelték, hogy a 2027-es elnökválasztási indulása jelen állás szerint nem vált lehetetlenné. (A párizsi fellebbviteli bíróság közpénzek hűtlen kezelése miatt jogerősen bűnösnek találta Marine Le Pent. Az ítélet szerint a Nemzeti Tömörülés jogtalanul európai uniós forrásokból fizette munkatársait 2004 és 2016 között.)

Ez a döntés egyszerre mentette meg a párt kampánytervét és nyitott meg újabb, rendkívül kényes jogi bizonytalanságot. A bíróság három év szabadságvesztést szabott ki, ebből kettőt felfüggesztett, az egy év letöltését pedig otthoni felügyelet, vagyis elektronikus nyomkövetés mellett írta elő. A közügyektől való eltiltás 45 hónap lett, ebből harminc hónap felfüggesztve. A fennmaradó tizenöt hónap számítása a 2025. márciusi elsőfokú ítélettől indult, ezért a büntetés éppen a 2027-es kampány előtt fut ki. Le Pennek így nem az indulási jog a közvetlen problémája, hanem az, hogy a kampány hajrájában elvileg nyomkövető bokabilinccsel kellene mozognia.

A semmítőszékhez benyújtott kérelem ezért politikai értelemben legalább olyan fontos, mint jogilag. A francia eljárásban ez a jogorvoslat a szabadságvesztés végrehajtását és az elektronikus felügyeletet is felfüggeszti, amíg a legfelsőbb bírói fórum nem dönt. A „Cour de cassation” nem a tényállást tárgyalja újra, hanem azt vizsgálja, hogy az alsóbb bíróságok helyesen alkalmazták-e a jogot. Ha azonban formai vagy jogértelmezési hibát talál, az ügy újra megnyílhat, és Le Pen időt nyerhet a választásig.

Az idő neki dolgozik

A főügyészség nem nyújtott be saját felülvizsgálati kérelmet, így a jogi vita lényegében a védelem érveire szűkült. A semmítőszék ugyanakkor jelezte: legkésőbb 2027 áprilisának elején, vagyis az első forduló előtt dönthet. Ez azt jelenti, hogy a kampány nem egy lezárt bírósági történet árnyékában indul, hanem egy olyan visszaszámlálással, amely bármikor átírhatja a Nemzeti Tömörülés forgatókönyvét.

Le Pen a TF1 esti műsorában a döntés napján már elnökjelöltként beszélt magáról, és azt állította, nincs olyan forgatókönyv, amelyben ne indulhatna. Ez politikailag érthető önbizalmi üzenet, jogilag azonban túl erős állítás. Ha a semmítőszék elutasítja a kérelmet, az ítélet jogerőssé válik, és a büntetés-végrehajtásnak ki kell jelölnie az elektronikus felügyelet feltételeit. A gyakorlat időt vehet igénybe, de a kampány utolsó heteiben már nem kommunikációs elmélet, hanem napi logisztikai kérdés lenne, mikor, hová és milyen engedéllyel utazhat a jelölt.

A lábbilincs nem csupán technikai kellemetlenség lenne. Egy elnökjelölt kampánya folyamatos mozgást, esti fórumokat, vidéki rendezvényeket, médiamegjelenéseket és váratlan politikai reagálásokat követel. Le Pen korábban maga is azt mondta, ilyen feltételek mellett nem lehet országos kampányt vezetni. Most mégis azt üzeni híveinek, hogy a bírósági akadályból mozgósító erőt csinál: szerinte nem a bíráknak, hanem a választóknak kell kimondaniuk az utolsó szót.

Az ügy politikai súlyát az adja, hogy Emmanuel Macron két egymást követő ciklus után nem indulhat újra, a hagyományos jobb- és baloldal pedig továbbra is széttagolt. A Nemzeti Tömörülés számára ezért 2027 történelmi lehetőség. A közvélemény-kutatások szerint a párt stabilan az első forduló élmezőnyében áll, Le Pen pedig úgy számol, hogy a jogi támadások narratívája a korábbiaknál is jobban összezárhatja mögötte a radikális jobboldali tábort.

Bardella készenlétben marad

A jogi manőver átmenetileg a párton belüli erőviszonyokat is befagyasztotta. Jordan Bardella nevét hónapok óta természetes tartalék jelöltként emlegetik, amennyiben Le Pen végül mégsem tudna vagy nem akarna indulni. A mostani felülvizsgálati kérelem viszont világossá tette: a párt egyelőre nem generációváltásra, hanem Le Pen visszatérésére készül. Bardella feladata nem az, hogy átvegye a jelöltséget, hanem hogy a pártelnöki és kampányszervezői szerepből biztosítsa a mozgalom egységét.

A háttérben azonban ez törékeny egyensúly. Ha a semmítőszék elutasítja a kérelmet, és a lábbilincs ügye valóban a kampány közepére ér, a pártvezetésnek gyorsan kell dönteni: vállalja-e a kínkeservesnek ígérkező Le Pen-kampányt, vagy Bardellát állítja előtérbe. Ha viszont a semmítőszék hatályon kívül helyezi az ítéletet, Le Pen évekig húzódó új eljárással a háta mögött, de szabadabban indulhatna neki az Élysée-ért vívott negyedik kísérletének.

Az ügy lényege nem csak az, hogy egy radikális jobboldali politikus megmenekül-e a kampányt ellehetetlenítő büntetéstől. A francia demokrácia most azt is teszteli, miként lehet összeegyeztetni a választói szuverenitást a közpénzekkel való visszaélésért kimondott bírósági felelősséggel. Le Pen politikai stratégiája erre egyszerű választ ad: a jogi eljárást a rendszer bosszújaként mutatja be.

A következő hónapokban ezért minden kampánygyűlésnek kettős tétje lesz. Le Pen egyszerre próbálja magát a nép üldözött jelöltjeként és az elnöki hatalom természetes várományosaként bemutatni. A kettő együtt erősítheti is egymást, de veszélyes ellentmondást is hordoz: nehéz rendpárti hitelességet építeni, miközben a jelöltet közpénzügyi visszaélés miatt már két bíróság elmarasztalta. A végső kérdés így nem az, hogy Le Pen el tudja-e indítani a kampányát, hanem az, hogy a jogi árnyék alatt képes-e meggyőzni a franciák többségét arról: ő volna a rend helyreállítója.