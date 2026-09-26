Árkorrekciót, áfacsökkentést és a támogatás átalakítását sürgették a gyógyászati segédeszközök forgalmazói hétvégi szakmai konferenciájukon, ahol az is kiderült, az állami egészségbiztosító tervezi a 26 éve működő támogatási szabályok felülvizsgálatát. Döntés azonban még nincs.
A feltárt mulasztások azonban nem bizonyítják, hogy az esetért egyetlen orvos vagy a főigazgató lenne a felelős.
„Már az is eredmény lesz, ha sikerül a repülőt kihúzni a dugóhúzóból” – vélte Svéd Tamás, az Egészségügyi Minisztérium politikai államtitkára lapunknak adott interjújában.
Az egészségügyi tárca szerint a dunakeszi gyógyszertár ügyében nem hatósági eljárás, hanem panaszkezelési eljárás zajlott. Egyúttal azt is kimondta: közforgalmú patika világnézeti okból nem tagadhatja meg a jogszerűen rendelt fogamzásgátlók kiadását.
Egy előre tervezett epehólyagműtét körül kialakult szervezési nehézségek ismét ráirányították a figyelmet arra, mennyire megnehezíti a betegek sorsát a kórházi kapacitáshiány. A Szent Imre Egyetemi Oktatókórház a Népszava kérdésére elismerte: előfordulhat olyan helyzet, amikor a sürgősségi betegek ellátása miatt egy tervezett műtétet át kell ütemezni, de a műtéten átesett betegek biztonságos elhelyezése és megfigyelése minden esetben biztosított.
A Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöke, Hankó Zoltán a Népszavának megerősítette: a kamara tudomásul vette és szakmailag is indokoltnak tartja a halasztást.
A hétvégén az egészségügy tárca négy helyettes államtitkárát is megnevezték. A kinevezésük önmagában talán nem tűnik látványos politikai hírnek, de sokat elárul arról, hogy Hegedűs Zsolt miniszter milyen szervezeti struktúrát épít.
A nyilvántartott 2544 ellátóegységből 464 részben vagy teljesen szünetel, miközben számos osztály működését külső orvosközvetítő cégek biztosítják. Az új minisztérium teljes állapotfelmérést indít a kórházakban.
Hegedűs Zsolt tárcavezető 16 év után gyakorlatilag a nulláról építkezik, miközben nincs olyan terület, amihez ne kellene hozzányúlni, szinte egyszerre. A betegektől egyelőre türelmet kér.
Ilku Lívia gyógyszerész-jogász-közgazdász, az Egészségügyi Minisztérium közigazgatási államtitkára dolgozott már minisztériumban, piaci cégnél, az egykori gyógyszerhatóságnál és most visszatért az államigazgatásba, az ő feladata felépíteni régóta hiányolt önálló tárcát. Interjú.
Nemcsak intézményi építkezésre, hanem azonnali válságkezelésre is szükség van az egészségügyben.
Az egészségügyi miniszter négy év múlva is szeretne táncolni, ha nyer a Tisza párt és ha sikerül az egészségügyet fejlődési pályára állítani.