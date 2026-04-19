A TASZ szerint hatósági vizsgálat és akár bírósági eljárás is indokolt lehet.
A portál információi szerint a Budai Irgalmasrendi Kórház több épületében is rossz a fűtés. A fekvőbeteg-ellátás pedig több osztályon szinte teljesen megszűnt, a nőgyógyászat mosdójában hét fokot mértek, több osztályon szabadságra küldenék a dolgozókat.
Az intézmény közölte, hogy azokban a helyiségekben, ahol erre műszaki lehetőségük van, átmenetileg alternatív módon biztosítják a megfelelő hőmérsékletet. Azon területekről, ahol ez a megoldás műszaki okok miatt nem lehetséges, a betegeket áthelyezték olyan osztályokra, ahol működik a fűtés.
