A széles körű tiltakozások után Zelenszkij leváltotta Szirszkij főparancsnokot

Ukrajna;vezetőváltás;bejelentés;fegyveres erők;belpolitikai válság;Volodimir Zelenszkij;orosz-ukrán háború;Mihajlo Fedorov;

2026-07-22 13:12:00 CEST

Volodimir Zelenszkij elnök kedd éjjel menesztette Olekszandr Szirszkijt, az ukrán fegyveres erők főparancsnokát, és helyére Mihajlo Drapatijt, az Egyesített Erők eddigi parancsnokát nevezte ki. A lépésre azután került sor, hogy a Szirszkijjel feszült viszonyban lévő Mihajlo Fedorov védelmi miniszter elbocsátása miatt Ukrajna-szerte tüntetéseken követelték a főparancsnok leváltását.

Bár Fedorov mindössze fél évig vezette a védelmi tárcát, rendkívül népszerűvé vált az Oroszországgal ötödik éve teljes körű háborúban álló országban. Az ukrán drónhadviselés fejlesztésében korábban szerzett érdemei után a minisztériumban is számos reformot indított el, emiatt a korrupció elleni küzdelem vezetőjének és a frontvonalon elért idei sikerek letéteményesének tekintették. Mégis távoznia kellett Julija Szviridenko kormányának július közepi leváltásakor. Ennek kapcsán Fedorov a nyilvánosság elé tárta, hogy reformjait Szirszkij folyamatosan ellenezte, és nem lehetett vele nyíltan beszélni a hadseregen belüli feszültségekről, például a mozgósítás gyakorlatának problémáiról sem. Kettejük ellentéte Zelenszkij szerint odáig fokozódott, hogy már szóba sem álltak egymással.

Zelenszkij döntése bírálatokat váltott ki törvényhozók, veteránok és a nyilvánosság részéről; sokan aggodalmukat fejezték ki, hogy a reformer Fedorov eltávolítása és a régi, szovjet típusú vezetési stílust megtestesítő Szirszkij posztján való megőrzése miatt Oroszország ismét a maga javára fordíthatja a háború menetét.

Mihajlo Drapatij vezérőrnagynak, az Egyesített Erők eddigi parancsnokának kinevezését az ukrán fegyveres erők új főparancsnokává Zelenszkij esti beszédében jelentette be, miután napokig konzultált magas rangú katonai vezetőkkel, valamint Jevhen Hmara megbízott védelmi miniszterrel és Pavlo Palisával, az Elnöki Hivatal helyettes vezetőjével.

A lépés megfigyelők szerint az egyik legjelentősebb vezetőváltás Oroszország teljes körű inváziójának kezdete óta.

Bejelentésében Zelenszkij megköszönte Szirszkij szolgálatát, és méltatta szerepét Ukrajna több, a teljes körű háború során végrehajtott jelentős műveletében, köztük a Kijev védelmében, a harkivi ellentámadásban és a kurszki hadműveletben elért eredményeit. Ugyanakkor elmondta, hogy találkozott Szirszkijjel és Andrij Hnatov vezérkari főnökkel, hogy megvitassák a felelősségek átadását és a további szolgálati megállapodásokat. A vezérkar átszervezéséről szóló hivatalos döntések csütörtökre várhatók.

„Ukrajnának erősebben kell kikerülnie ebből a helyzetből, és Oroszország számára nehezebb lesz” – kommentálta Zelenszkij a változtatásokat.

Egy reformer veszi át a fegyveres erők vezetését

A 43 éves Drapatij az ukrán harctéri parancsnokok fiatalabb generációját képviseli, akiknek szemléletét az Oroszország elleni háború évei formálták. Kinevezése előtt az ukrán Egyesített Erők Parancsnokságát vezette, és korábban támogatását fejezte ki Fedorov azon törekvése iránt, hogy felgyorsítsa a fegyveres erőkön belüli innovációt, beleértve a drónok, a robotika és más, pilóta nélküli rendszerek szélesebb körű használatát. Előléptetését a Kyiv Post szerint a reformgondolkodású katonák és a civil társadalom képviselői a lassú, merev parancsnoki szokásoktól való eltávolodás és az aszimmetrikus hadviselés köré épülő rugalmasabb modell felé való elmozdulás lehetőségének tekintik.

Fedorov azonnal üdvözölte Drapatij kinevezését, „friss szellőnek és új reményekre” okot adónak nevezve azt. A döntés „a változás hangját képviseli, amelyet nem lehet figyelmen kívül hagyni” – mondta,

miközben ő is köszönetet mondott Szirszkijnek az Ukrajna védelméhez való hozzájárulásáért. Fedorov egyúttal gyors cselekvésre sürgette az újonnan kinevezett főparancsnokot. Mélyebb frontvonal-robotizációt, erősebb aszimmetrikus taktikákat és az orosz hadigazdaságra nehezedő nyomás fokozását szorgalmazta.

Fedorovra új techvezetői szerep várhat

Ami a volt védelmi miniszter további sorsát illeti, Zelenszkij az esti beszédében elmondta, arra is törekedett, hogy Fedorov technológiai programját a kormányon belül tartsa. „Méltó pozíciót ajánlottam Mihajlónak a kormányban, amely lehetővé tenné államunk technológiai komponenseinek egyesítését és fejlődésének biztosítását” – mondta. Hogy Fedorov elfogadja-e az új ajánlatot, egyelőre nem ismert. Zelenszkij beszéde előtt a volt miniszter azt mondta, hogy régi munkájába csakis akkor térne vissza, ha véghez vihetné élvonalbeli technológiai kezdeményezéseit.