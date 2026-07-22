Több mint kétszáz drónnal és rakétával támadta Ukrajnát az orosz hadsereg, öten megsebesültek

Oroszország;Ukrajna;rakétatámadás;dróntámadás;

2026-07-22 12:33:00 CEST

Lakóházakban és civil létesítményekben is károk keletkeztek.

Az orosz hadsereg 4 rakétával, valamint 216 csapásmérő és álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat szerdára virradóra. A légvédelem az ellenséges célpontok zömét elfogta, de a becsapódások következtében öten megsebesültek,valamint lakóházakban és civil létesítményekben keletkeztek károk – jelentették ukrán katonai és hatósági források.

Július 22-én reggel az orosz csapatok dróntámadása következtében

öt ember – köztük három gyerek – megsebesült a Kijev megyei Bucsai járás egyik településén

– tette közzé a katasztrófavédelmi szolgálat Telegram-bejegyzése alapján az Ukrinform hírügynökség. A támadás következtében egy családi ház megrongálódott, és felcsaptak a lángok, de a mentőcsapatok gyorsan eloltották a tüzet. Emellett a Boriszpili járásban irodai és raktárhelyiségekben is károk keletkeztek.

A légierő parancsnokságának Telegram-csatornáján közzétett jelentés szerint a légvédelem összesen 220 célpontot azonosított, amelyek közül 207-et – 3 rakétát és 204 drónt – megsemmisített.

Azonban egy Iszkander-M típusú ballisztikus rakéta és 12 drón célba talált, 7 esetben pedig roncsok lezuhanását jelentették.

A hivatalos közlemény kiadásának időpontjában még tartott a légitámadás, ezért a légierő parancsnoksága felszólította a lakosságot, hogy ne hagyják figyelmen kívül a légiriadókat.