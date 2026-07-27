Megtelnek a repülők: 50 százalékkal több magyar nyaral az utószezonban

Spanyolország;Lengyelország;Horvátország;utazás;tengerpart;mediterrán államok;repülőjegyek;

2026-07-27 10:52:00 CEST

Olcsóbban nyaral, aki szeptemberig tud várni. Sokkal több magyar repül idén ősszel vakációra, mint tavaly: az utószezoni időszakra már most csaknem 50 százalékkal nőtt a repülőjegy-foglalások száma, az utasoké 40 százalékkal emelkedett a Kiwi.com adatai szerint.

Meglepő mértékben, pontosan 49,9 százalékkal ugrott meg az utószezoni repülőjegyek iránti kereslet tavalyhoz képest a magyarok körében – tudta meg a Népszava Daniela Chovancovától, a Kiwi.com sajtókapcsolati menedzserétől. Az őszi hónapok sztárjai a mediterrán úti célok. A foglalási lista élén továbbra is Spanyolország áll, amelyet Olaszország, Görögország, az Egyesült Királyság, Törökország, Ciprus, Portugália, Franciaország, Málta és az Egyesült Államok követ. Portugália és Málta kivételével mindegyik felsorolt országba nőtt a magyar foglalások száma tavalyhoz képest.

A városok toplistáját Barcelona vezeti, majd Róma, Tenerife, Palma de Mallorca, Bari, Alicante, Nápoly és Milánó következik. Láthatóan sokan terveznek utószezoni tengerparti fürdőzést, hiszen a lista élén tengerparti városok szerepelnek. Az őszi utazások átlagos időtartama rövidebb a nyáriaknál, mindössze 4,2 nap, jellemzően tehát többnyire rövid kiruccanásokról van szó – összegezte Daniela Chovancová.

Az őszi hónapokra, azaz szeptemberre, októberre és novemberre a repülőjegyeket átlagosan és jellemzően 130 nappal az indulás előtt, tehát jórészt már tavasszal, de legkésőbb május-júniusban megvásárolják az utasok. A kereslet a Kiwi.com foglalási adatai alapján kilőtt, hiszen a vizsgált időszakban nemcsak a foglalások, hanem az utasok száma is számottevően, összesítve már 40,1 százalékkal emelkedett.

Az utószezoni időszak felértékelődését a kedvezőbb árú repülőjegyek is segítik, sőt, idén – nem függetlenül az erős forinttól – a repülőjegyek átlagosan 5 százalékkal kevesebbe kerülnek a rövid és a közepes távolságokra az őszi időszakra, mint tavaly.

Ráadásul a magyarok pénze is többet ér, ugyanakkora megtakarításból több eurót lehet vásárolni és költeni. A jegyárak tekintetében a Kiwi.com illetékese elmondta: a rövid, azaz 1500 kilométeren belüli úti célokra 6,6 százalékkal kerül kevesebbe egy repülőjegy idén, mint tavaly. A közepes, azaz 1500 és 4000 km közötti távolságra szóló járatokra átlagosan 5,3 százalékkal olcsóbb, míg a hosszú, azaz 4000 kilométernél távolabbi úti célokra viszont átlagosan 7,7 százalékkal drágábbak a jegyek.

Feltörekvő célpontokra is rávilágítanak az adatok: a Kiwi.com összegzése szerint szó szerint berobbant Lengyelország, ahová az új útvonalak hatása is markáns, így az idén összesen 2233 százalékos növekedést regisztráltak a magyar repülőjegy-eladásokban. A második legnagyobb növekedést Horvátország produkálta 522 százalékkal, és az őszi időszak nagy sztárja Vietnám 225 százalékos bővüléssel. Mindeközben Romániába, valamint a Fülöp-szigetekre is több mint háromszor annyi magyar repül majd az utószezoni időszakban, mint egy éve.

Kiemelkedő még Belgium és Hollandia forgalombővülése, ahová majdnem megkétszereződik majd a kiutazó magyarok száma. Utóbbira részben magyarázat lehet a turisztikai célú utazásokon túl az ott tanuló diákok növekvő száma is. A feltörekvő országok élbolyát egy igazi turisztikai célpont, a remek ár-érték arányú helynek tartott, és ugyancsak tengerparti üdülőövezetei miatt vonzó Albánia zárja, ahová 105 százalékos az idén őszi keresletnövekedés a repülőjegy-értékesítő oldal statisztikája szerint.

Tovább részletezve a statisztikát: a városok között Madrid forgalomnövekedése kiemelkedő, 318 százalékkal nőtt az érdeklődés.

Idén ősszel több mint négyszer annyi magyar utazhat a spanyol fővárosba, mint tavaly.

Látványos bővülést mutat még Nizza, Brüsszel, Szantorini, a krétai Chania, Miami és Larnaca is. Abszolút értékben a legnagyobb növekedést Spanyolország, Olaszország, Görögország, az Egyesült Királyság és Lengyelország mutatják az őszi repülést tervező magyarok választása alapján – derült ki a Kiwi.com által a Népszava számára összegyűjtött adatokból.

A repülőjegy-vásárlási adatok azt mutatják, hogy az utószezon egyre inkább önálló utazási időszakká válik, amikor a nyári szabadság után vagy ahelyett egy néhány napos őszi tengerparti pihenésre vagy városlátogatásra is egyre többen és már jó előre, tudatosan készülnek.